Covid Ciociaria: bollettino Coronavirus di oggi. 103 i nuovi casi positivi

Su 848 tamponi fatti in Ciociaria, sono 103 i nuovi positivi in provincia di Frosinone. 183 i negativizzati e una donna deceduta. Leggiamo insieme i dati del bollettino Covid-19 in Ciociaria, diramato dalla Asl di Frosinone.

Covid Ciociaria: bollettino Coronavirus di oggi, 4 dicembre in provincia di Frosinone

Sono 12 i nuovi positivi a Cassino, 3 ad Alatri e 8 a Sora, 10 a Frosinone, 3 a Fiuggi. 3 a Veroli, 4 a Monte San Giovanni Campano e 4 a Ceccano. In riferimento al decesso si tratta di una donna di 78 anni residente a Sant’Ambrogio sul Garigliano.