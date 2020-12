Covid Ciociaria: bollettino Coronavirus di oggi. 105 i nuovi casi positivi

Su 848 tamponi fatti in Ciociaria, sono 105 i nuovi positivi in provincia di Frosinone. 154 i negativizzati e due, purtroppo, i morti. Leggiamo insieme i dati del bollettino Covid-19 in Ciociaria, diramato dalla Asl di Frosinone.

Covid Ciociaria: bollettino Coronavirus di oggi, 3 dicembre in provincia di Frosinone

Sono 10 i nuovi positivi a Cassino, 9 ad Alatri e Sora, 6 a Frosinone, 4 a Giuliano di Roma e Pontecorvo, 3 a Torrice e Fiuggi. In riferimento ai decessi si tratta di una donna di 86 anni residente a Frosinone e un uomo di 76 anni residente a Fumone con patologie pregresse. Dati dunque in netta discesa. Il trend segue quello nazionale.