Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pontecorvo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 43enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, dovendo l’uomo scontare in carcere la pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Il provvedimento scaturisce dai reati di furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali commessi dall’uomo a Mondragone nell’estate del 2007.

Il soggetto da tempo si era reso irreperibile, ma le incessanti ricerche e l’attività informativa posta in essere dai militari della Stazione di Pontecorvo hanno permesso di rintracciarlo e bloccarlo in un’abitazione di Portici (NA).

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante, il soggetto è stato associato presso la casa circondariale di Poggioreale (NA).

Foto di repertorio