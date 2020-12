Straordinaria vittoria per Francesca Stabile, cittadina dei Castelli Romani che, nella nota trasmissione “Antonino Chef Academy” di Antonino Cannavacciulo, è risultata essere la migliore.

Trionfo per Francesca Stabile nella finale di “Antonino Chef Academy”

Ha 22 anni, viene da Genzano di Roma ed ha vinto lo scontro finale contro Matteo Corridori. Di chi stiamo parlando? Di Francesca Stabile che ha trionfato nel programma di Antonino Cannavacciulo “Antonino Chef Academy” ed ora entrerà a far parte del team di Villa Crespi, il ristorante stellato gestito dello stesso Chef Cannavacciuolo.

Francesca è giovanissima ed è per metà spagnola e per metà siciliana. Cresciuta a Genzano, paese dei Castelli Romani, è l’unica cuoca della sua famiglia. Già tanti viaggi nella sua vita, due su tutti però l’hanno fatta crescere: Barcellona e Parigi. Un giorno, come si apprende dallo stesso programma, sogna di aprirsi un agriturismo tutto suo e portare avanti la sua idea di cucina.

Ieri, nella finalissima, è riuscita ad avere la meglio contro il suo avversario Matteo Corridori. Tutta la gente di Genzano è in visibilio per lei, come lo testimoniano i tanti messaggi pubblicati in diversi gruppi social. A complimentarsi anche il primo cittadino, Carlo Zoccolotti, il quale ha ricordato a Francesca di essere un grande orgoglio per tutta la città.

L’esperienza di Francesca Stabile alla seconda edizione di Antonino Chef Academy sarà soltanto il trampolino di lancio per una cuoca che ha tutti i presupposti per diventare una grande professionista.