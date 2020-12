Nelle giornate del 4, 11 e 18 dicembre gli studenti dell’Istituto, in collaborazione con quattro chef stellati (Cristina Bowerman, Iside De Cesare, Roy Caceres e Giuseppe Di Iorio) prepareranno e consegneranno diversi snack realizzati con le eccellenze agroalimentari del territorio laziale utilizzando le ricette create ad hoc per l’evento dalle sopracitate star della ristorazione.

Gli “STAR BOX”, cioè le scatole contenenti le golosità cucinate dai ragazzi, verranno consegnati a tutti gli operatori impegnati nei Drive (personale sanitario, referenti drive, Protezione Civile, Esercito Italiano, vigilanza) secondo il seguente calendario: 4 dicembre ore 12: (Asl Roma 1) San Daniele del Friuli, (Asl Roma 2) Palmiro Togliatti, Cecchignola; 11 dicembre ore 12: Istituto Zooprofilattico, Policlinico di Tor Vergata, San Giovanni Addolorata; 18 dicembre ore 12: (Asl Roma 3) Forlanini, Lunga Sosta Fiumicino, (Asl Roma 1) Tor di Quinto.

“Una bellissima iniziativa e un gesto tangibile di supporto e ringraziamento per tutti gli operatori dei drive-in che in questi mesi con grande professionalità e sacrificio sono impegnati nella lotta e il contrasto alla pandemia” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“E’ con grande orgoglio – conclude Cristina Tonelli, Dirigente Scolastica dell’IPSEOA TOR CARBONE – che presentiamo questa importante iniziativa, attraverso la quale, la scuola si mette in gioco oltre che come agenzia educativa anche come maestra di solidarietà, formando i propri studenti alla riflessione attiva sui problemi più urgenti della comunità, alla riscoperta dei valori del dono, della gratuità e dell’aiuto verso il prossimo, nonché ad un cammino di crescita in cui tutti diventano protagonisti attivi del “bene comune“.

Foto di repertorio