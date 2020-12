I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 37enne, senza fissa dimora, con le accuse di tentato furto e danneggiamento aggravato.

Arrestato un 37enne

Ieri sera, transitando in via Principe Amedeo, i Carabinieri hanno notato la sagoma di un uomo armeggiare dietro ad alcuni veicoli in sosta e si sono avvicinati per una verifica.

I Carabinieri hanno così sorpreso il 37enne che, dopo aver divelto dal marciapiede un dissuasore di sosta, lo stava utilizzando per forzare la catena di sicurezza che assicurava una costosa bicicletta, regolarmente parcheggiata.

I Carabinieri hanno immediatamente bloccato l’uomo e lo hanno portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.