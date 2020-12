Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, il Policlinico Universitario Gemelli è alla ricerca di personale. Ecco le posizioni.

Offerte di lavoro al Policlinico Universitario Gemelli di Roma: le figure ricercate

Il Policlinico cerca personale medico da affiancare a quello già esistente. Le posizioni aperte sono tantissime, di seguito ve ne elenchiamo però solo alcune, fermo restando che potrete trovare tutti gli annunci di lavoro direttamente sul sito ufficiale della Fondazione, nella sezione dedicata a “Lavora con noi”.

Medico Specialista in Medicina d’Emergenza-Urgenza, Medicina Interna o discipline equipollenti

Mission: Il candidato prescelto si occuperà della gestione dei pazienti che arrivano al Pronto Soccorso

Board Certified Diagnostic Radiologist

Mission: interpretazione di esami diagnostici in ambito torace, addome, pelvi etc

Infermieri

Da inserire in diversi settori assistenziali

Medico Specialista in Radiodiagnostica

Mission: la risorsa sarà inserita nelle Unità Operative Complesse dell’area radiologica del Policlinico

Medico Specialista in Chirurgia Vascolare

Mission: attività di reparto, ambulatorio e anche sala operatoria con opertura turni di reperibilità per la UOC di Chirurgia Vascolare

Bioinformatico

Mission: design, analisi e inoltre interpretazione di risultati di analisi di Next Generation Sequencing

Operatori Socio Sanitari

Da inserire in diversi settori assistenziali

Come candidarsi

Per avanzare la vostra candidatura andate su “Ricerche in corso”, selezionate l’offerta di lavoro che vi interessa e cliccateci sopra per conoscere requisiti e mission specifici. Quindi effettuate l’iscrizione per caricare tutti i dati necessari oltre al curriculum per completare la candidatura.