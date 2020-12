ASL Roma 5, accesso ai Drive-in solo con prenotazione: tutte le info

Sono 7 al momento i Drive-in per tamponi per la ricerca del Sars-Cov-2 attivi nella ASL Roma 5 ai quali si accede SOLO con prenotazione effettuata attraverso la piattaforma regionale “Prenota Drive”, all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it.

– MONTEROTONDO SCALO, via Galileo Galilei, snc – Zona industriale Monterotondo Scalo – presso impianti sportivi comunali

– LABICO, via Casilina Km 38

– GUIDONIA MONTECELIO, via Tenuta del Cavaliere

– COLLEFERRO, via degli Esplosivi

– GUIDONIA, ingresso in via Mario di Trani

SI RICORDA di disdire gli appuntamenti non più necessari dal sito Prenota Drive o dall’App. In caso di mancata disdetta di una prestazione prenotata e non fruita, sarà richiesto, anche ai titolari di esenzione, il pagamento dell’intero importo della stessa.