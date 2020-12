Partirà giovedì 3 dicembre prossimo il servizio delle farmacie comunali di Pomezia che consentirà ai cittadini di eseguire tamponi rapidi antigenici direttamente in farmacia. Il tampone rapido antigenico ricerca le proteine superficiali del virus (antigeni), ma non il genoma virale per il quale è necessario il tampone molecolare.

Giovedì 3 dicembre tampone rapido antigenico nella farmacia comunale di Torvaianica

Il servizio sarà attivo presso i locali adiacenti alla farmacia comunale n. 5 (lungomare delle Sirene 406 a Torvaianica) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30 e martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13.00. Obbligatoria la prenotazione al numero 06.91903854 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00).

“Attiviamo un servizio importante per la cittadinanza – dichiara l’Assessora Miriam Delvecchio – Dopo il test sierologico, che evidenzia l’eventuale avvenuta esposizione al virus, anche i tamponi rapidi arrivano nelle farmacie comunali, un vero e proprio presidio sanitario del territorio”.

“Con il tampone rapido antigenico è possibile avere il risultato in poche ore – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Il servizio proposto dalle farmacie comunali al prezzo calmierato stabilito dalla Regione Lazio offre da una parte un’alternativa in più alla cittadinanza e dall’altra alleggerisce il sistema sanitario. E’ bene ricordare che per i tamponi molecolari è necessario rivolgersi sempre al proprio medico curante”.

SERVIZI OFFERTI

· TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO

· TEST SIEROLOGICO

1.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero 06.91903854 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00)

2. E’ necessario presentare all’appuntamento documento e tessera sanitaria

3.NON E’ POSSIBILE ACCEDERE CON FEBBRE PIÙ ALTA DI 37,5°

4.OBBLIGATORIO INDOSSARE UNA mascherina di tipo FFP2 come da protocollo regionale (non sarà consentito l’accesso a chi ne è sprovvisto)

5. RISULTATO IN POCHE ORE VIA MAIL O SMS

Costi:

Tampone rapido antigienico € 22,00

Test sierologico € 20,00