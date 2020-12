Frosinone e provincia, ecco il report di ieri, 30 novembre 2020, sulla qualità dell’aria di Arpa Lazio.

La situazione

Nella fattispecie due centraline, come si legge anche sul profilo twitter di Arpa Lazio, hanno superato i limiti di legge per PM10. Si tratta delle centraline di Ceccano e Colleferro Europa. Specifichiamo che Colleferro non è sito in provincia di Frosinone, come l’immagine dice, ma in quella di Roma.

I valori dei parametri rilevati dalle stazioni di Ceccano e Colleferro Europa evidenziano il superamento del valore limite giornaliero del PM10 previsto dalla normativa vigente e del numero dei giorni consentiti nell’arco dell’anno del PM10 previsti dalla normativa vigente.

I valori nella città metropolitana di Roma

Per quanto riguarda la provincia di Roma i valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Foto di repertorio.