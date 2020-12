Amazon, perché tutti ne stanno parlando?

Dal punto di vista del consumatore, è facile capire il successo di Amazon; infatti, è il rivenditore più grande e di maggior successo presente nel mondo e nel panorama online poiché ha costruito la migliore esperienza di e-commerce per i clienti.

Questi ultimi all’unisono esaltano Amazon in quanto fornisce 3 cose fondamentali quando si tratta di acquistare prodotti online: ampia scelta, prezzo basso e consegna rapida.

Ottima selezione di prodotti

Ciò che distingue Amazon dagli altri e-commerce è la strategia a lungo termine per il successo, anche di fronte alla perdita di profitto relativamente a breve termine.

Per tale prospettiva, Amazon ha impiegato ben 14 anni per guadagnare quanto ha fatto lo scorso trimestre.

Uno dei suoi punti forti e che gli hanno fatto guadagnare fedeltà da parte di vecchi e nuovi clienti è legato alla qualità dei prodotti che il brand riesce ad immagazzinare nel suo superstore (chiamato anche e-commerce orizzontale), che comporta l’onere di investire ad ampio raggio.

Infatti sono oltre 120.000 gli articoli disponibili e tutti dei migliori brand produttori.

Fattore guadagno

Una cosa che molti non sanno è come guadagnare con Amazon, in quanto, questo sito, offre tantissime opportunità di guadagno per coloro che hanno più o meno tempo da dedicarci e qualche soldo da investire.

Migliaia di Italiani hanno infatti reso Amazon la loro fonte di reddito principale lo scorso anno e questo trend sta crescendo di mese in mese.

Una piattaforma come nessun’altra

Il successo di Amazon dipende dal fatto che si tratta di due luoghi di acquisto molto diversi ma perfettamente integrati contemporaneamente: un negozio, come Walmart, (con i fornitori che forniscono prodotti ad Amazon) e un mercato, come Ebay, (con i venditori che vendono direttamente al consumatore).

Il rovescio della medaglia di questo valore unico per il consumatore è una sfida per i suoi venditori. Inoltre se il tuo prodotto non arriva alla prima pagina dei risultati di ricerca, potrebbe non essere mai visto, figuriamoci se acquistato.

Una risposta a ciò e che rende Amazon una piattaforma senza eguali nel settore dell’e-commerce e che fa tanto parlare di sé è sintetizzabile con la presenza di annunci PPC che prevedono materiali e marchi sponsorizzati e visualizzazione dei prodotti annunci.

Questi ultimi consentono a venditori e fornitori di fare offerte per lo spazio pubblicitario nei risultati di ricerca e quindi con la possibilità di porli ben in vista per i potenziali acquirenti.

Il fattore prezzo

Poiché il prezzo è una parte così importante dell’esperienza di un consumatore, l’obiettivo dei vertici di Amazon è quello di avere il prezzo più basso su Internet e da come ne parla la gente, pare che ogni giorno ci riesca sempre di più. Ogni prodotto unico ha infatti una sola pagina nonostante rappresenti diversi elenchi.

Quando un utente fa clic su “acquista”, sta selezionando di acquistare dal venditore che ha vinto la Buy Box (rossa). Come si può immaginare, vincere la Buya Box offre un vantaggio di vendita significativo, e stimabile intorno all’ 85% delle vendite per quell’articolo.

Il fattore consegna

Creare un’esperienza di acquisto coerente e affidabile che non sia seconda a nessuno significa assicurarsi che il prodotto venga consegnato il più rapidamente possibile.

Questo è un punto dolente per molte aziende ma non per Amazon; infatti, la maggior parte degli utenti non farà distinzione tra articoli “venduti da Amazon” e “acquisti sul mercato”.

Ciò significa che se Amazon desidera un risultato coerente, questa strategia di spedizione deve essere applicata anche ai prodotti del venditore per cui segue attentamente tutta la procedura dal momento in cui un prodotto viene acquistato fino alla consegna nelle mani dell’utente finale.

Dopotutto, ti basterà consultare quanto costa Amazon Prime o uno dei suoi tanti servizi, per capire che l’immediatezza di questo sito si riflette in qualsiasi cosa. Vuoi vedere serie on-demand? Amazon Prime ti darà accesso alle ultime serie senza attesa. Vuoi ascoltare la tua musica preferita? Prova Amazon Music e in pochi minuti potrai creare le tue playlist.

Se si ha qualche problema con Amazon, va altresì aggiunto che Amazon propone anche un efficace servizio clienti con chat dal vivo che nel 99% dei casi risolve a monte il problema e offre anche una garanzia in termini di rimborso. Tale politica è anch’essa una dei punti forti di Amazon e che contribuisce a far parlare di sé positivamente.