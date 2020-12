Costruire un sito web per crearsi un lavoro

Oggigiorno, la maggior parte delle persone cerca il lavoro online invece di andare in giro a bussare alla cieca a diverse porte. Ciò significa che c’è un grande potenziale a disposizione optando per la costruzione di siti Web che consentono di pianificare diverse tipologie di lavori.

In altre parole, creare una bacheca di lavoro online (e monetizzarla) può essere un’ottima davvero un’ottima opportunità di business.

Registrare un dominio per la bacheca di lavoro online

Il primo passo quando si mette insieme un sito Web è trovare un nome e registrare un dominio e la scelta di entrambi è un processo soggettivo.

Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti che conviene considerare indipendentemente dal tipo di progetto su cui si sta lavorando. In primo luogo è opportuno mantenere il nome breve, in modo che sia più facile da ricordare.

In secondo luogo conviene optare per domini.com piuttosto che per alternative meno conosciute.

Detto ciò, va altresì aggiunto che per una bacheca di lavoro online, conviene utilizzare qualcosa che indichi chiaramente l’acquisto di un determinato prodotto e nel contempo cercare di ottimizzare il sito stesso in ottica SEO (Search Engine Optimization).

Scrivere i contenuti della propria pagina

Il primo passo quando si preparano i contenuti di un sito web, è quello di armarsi di fantasia e di una buona dose di inventiva. Oltre a questo, bisogna avere gli strumenti giusti per assicurarsi che la propria grammatica sia al top.

Internet offre alcune ottime soluzioni, come un correttore ortografico gratuito con il quale puoi analizzare ogni testo prima di pubblicarlo online e assicurarti di avere una grammatica senza errori e poter mostrare ai tuoi visitatori un testo perfetto.

La grammatica è di importanza vitale al giorno d’oggi e per la SEO è uno dei fattori principali per mostrare un sito in vetta alle ricerche.

Trovare un hosting di qualità

Una volta scelto un nome di dominio, per creare un sito in grado di consentire la monetizzazione è necessario procedere con la fase successiva che prevede la ricerca di un hosting.

In riferimento a quest’ultimo è importante sapere che ci sono molte opzioni anche se per puntare su uno di altissima qualità vale la pena fare alcune considerazioni.

Innanzitutto l’hosting deve essere eccellente dal punto di vista delle performance.

Idealmente, qualunque provider di hosting si sceglie offrirà prestazioni di prim’ordine anche con i suoi piani più elementari.

Detto ciò, va altresì aggiunto che questo servizio è disponibile in un’ampia varietà di piani e a diversi prezzi, per cui varrebbe la pena iniziare con un modesto piano di hosting per poi aggiornarlo in futuro. A margine è importante sottolineare che se si sceglie il fornitore giusto, quest’ultimo dovrebbe fornire risorse più che sufficienti per alimentare il sito mentre si inizia a guadagnare terreno.

Immagina di offrire un sito che offre corsi o didattica a distanza; ti servirà un hosting web abbastanza grande per poterlo gestire completamente.

Scegliere una buona piattaforma

Una volta che il sito costruito si avvale di un dominio e un valido piano di hosting, per portare a buon fine l’operazione, c’è bisogno di uno strumento con cui ottimizzarlo.

In tal senso quando si tratta di siti complessi proprio come le bacheche di lavoro, il consiglio è di utilizzare un sistema di gestione dei contenuti (CMS) completo. Questo tipo di software consente infatti di mettere insieme siti che coinvolgono grandi quantità di contenuti, come post di blog o annunci di lavoro.

WordPress, ad esempio, è ben noto per la sua facilità d’uso e flessibilità e anche se a volte viene erroneamente considerata solo una piattaforma di blog, può fare molto di più, infatti, permette di creare rapidamente un sito Web da adibire ad e-commerce attraente che include quasi tutte le funzionalità desiderate, inclusi annunci e applicazioni di vario genere.

Questo lavoro può tuttavia richiedere un po’ di tempo, ma non è neanche lontanamente difficile da portare a buon fine come invece sarebbe creare una bacheca di lavoro online da zero.

Una volta che WordPress è ben configurato sul server del proprio host, è ora di mettersi al lavoro aggiungendo ad esempio foto, liste e quant’altro occorre per pubblicizzare al meglio un prodotto e trarne a breve tempo considerevoli profitti.

Altre funzionalità importanti

A margine va altresì aggiunto che altre importanti funzionalità vanno inserite in un sito web come ad esempio il servizio di supporto ai potenziali clienti nonché una sezione dedicata alle varie tipologie di pagamenti online oggi disponibili.