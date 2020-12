Velletri, agenti della Polizia regalano una cena ad un clochard

Inviati dalla sala operativa della Polizia di Stato nel parcheggio di un fast food perché una persona disturbava gli avventori, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Velletri, diretto da Luca De Bellis, hanno trovato un senza fissa dimora, di origini francesi, che si aggirava nella corsia per la consegna del cibo riservata alle auto.

Velletri, il generoso gesto dei poliziotti

L’uomo, inizialmente contrariato e ostile nei confronti dei poliziotti, si è poi calmato quando questi si sono rivolti a lui nella sua lingua madre.

Conquistata la sua fiducia, sono riusciti a farsi seguire dal clochard in una piazzola dall’altro lato della strada, in sicurezza e lontano dal traffico.

Inoltre gli agenti, compreso che non aveva i mezzi per comprarsi del cibo, gli hanno preso dei panini per farlo rifocillare.

Una donna che ha assistito alla scena, commossa dall’umanità mostrata dagli uomini in divisa e dal loro gesto, ha ringraziato le forze dell’ordine su un noto social network.