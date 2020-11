Consegnata oggi la prima partita di fieno

Una importante iniziativa di solidarietà è stata avviata dalla Polizia Locale di Roma Capitale per dare un aiuto concreto al Circo Lidia Togni, fermo dal mese di marzo a causa dell’emergenza Covid.

La solidarietà

Sono stati gli agenti del VII Gruppo Tuscolano a dare impulso ad una raccolta fondi tra il personale per l’acquisto di cibo per gli animali, ormai in sofferenza a causa delle difficoltà economiche che hanno colpito il settore e che non permettevano il regolare reperimento degli alimenti necessari alla loro sopravvivenza.

Un gesto di generosità che in breve tempo ha contagiato anche gli altri Gruppi dei caschi bianchi e che ha permesso di acquistare la prima partita di fieno (ben 12 balloni), consegnata questa mattina.

Una iniziativa che andrà avanti anche nelle prossime settimane in quanto gli agenti, che hanno preso a cuore la vicenda, stanno proseguendo nella raccolta di ulteriori donazioni per il reperimento di altro mangime che servirà a mantenere il benessere degli animali al seguito del circo.

Una grande commozione e sentite parole di ringraziamento sono giunte agli uomini e donne in divisa da parte della famiglia Togni.