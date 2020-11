CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU 20 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-2.905) SI REGISTRANO 1.589 CASI POSITIVI (-404), 39 I DECESSI (+20) E +1.061 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI E’ SOTTO 8%. E’ IL DATO PIU’ BASSO DEL MESE DI NOVEMBRE E PER LA PRIMA VOLTA ROMA CITTA’ SCENDE AL DI SOTTO DEI MILLE CASI (947) . I RISULTATI CI SPINGONO A PROSEGUIRE IN QUESTA DIREZIONE, NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA, ORA NON RIPETERE GLI ERRORI DI QUESTA ESTATE’

****TAMPONI RAPIDI DA MEDICI : AD OGGI HANNO ADERITO IL 50% DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) E IL 60% DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS);

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“OGGI SU 20 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-2.905) SI REGISTRANO 1.589 CASI POSITIVI (-404), 39 I DECESSI (+20) E +1.061 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI E’ SOTTO 8%. E’ il dato più basso del mese di novembre e per la prima volta Roma città scende al di sotto dei mille casi (947) . I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate.

Nella Asl Roma 1 sono 406 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei sono ricoveri. si registrano dieci decessi di 63, 64, 65, 76, 80, 84, 85, 86, 87 e 88 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 438 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovanta sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 58, 60, 66, 72, 80, 82, 82, 85 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 115 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 117 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 75, 76 e 95 anni con patologie.

Nelle province si registrano 395 casi e sono sedici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 206 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 65, 68, 68, 70, 72 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 54 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 46, 72, 83 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 72, 79 e 84 anni con patologie.