Personale del Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano, a conclusione di specifica e articolata attività info-investigativa, intrapresa a seguito della ricezione di una denuncia di furto di una borsa avvenuto nel mese di agosto 2018 in Galluccio (CE), ai danni di una donna residente nel cassinate e contenente documenti d’identità e carte di credito, deferivano in stato di libertà , alla Procura della Repubblica di Cassino quattro persone, un 39enne e un 46enne residenti nella provincia di Latina, un 51enne residente nel cassinate, ma domiciliato a Guidonia Montecelio (RM) e una 27enne residente nella provincia di Padova ( tutti gravati da vicende penali per reati contro il patrimonio) poiché resisi responsabili, in relazione al furto in argomento, dei reati di “Furto aggravato, ricettazione ed uso fraudolento di carta di credito”.

Nello specifico, le risultanze investigative raccolte dai militari operanti nel corso dell’attività, permettevano di appurare che i predetti, a seguito del furto della borsa, utilizzavano una carta di credito della vittima per prelevare cospicue somme di danaro dal suo conto corrente, effettuando diverse transazioni presso diversi centri commerciali siti nelle Province di Frosinone, Latina e Caserta, finalizzate all’acquisto di elettrodomestici, telefoni cellulari e altro materiale per un valore complessivo di Euro 5.000 circa.

Tali risultanze investigative venivano ampiamente condivise dalla competente A.G. che emetteva successivamente il decreto di perquisizione domiciliare nei confronti dei predetti malfattori, la cui esecuzione, permetteva ai militari operanti, coadiuvati anche da personale dei Comandi Stazione competenti nei territori di residenza dei deferiti, di rinvenire vario materiale tecnologico ritenuto di provenienza furtiva.