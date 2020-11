Contributi per gli affitti a Roma: quali sono le zone migliori?

Recentemente la Regione Lazio ha stanziato altri 17 milioni di euro, che saranno erogati sotto forma di contributo per l’affitto ai cittadini di Roma. Le misure di sostegno dunque sono aumentate e si vanno ad aggiungere a quelle già stanziate ad aprile, sempre nel contesto dell’emergenza Covid-19. Cercare un appartamento in affitto oggi dunque può risultare conveniente, visti gli aiuti economici messi in campo e considerate le nuove esigenze delle famiglie, che dopo la quarantena hanno compreso di aver bisogno di spazi più ampi.

In questo periodo storico inoltre le case in affitto a Roma non sono certo poche: si trovano moltissime opportunità, dunque vale la pena approfittarne. Prima di tutto però conviene capire quale sia la zona migliore della Capitale, perché i prezzi variano in modo notevole anche in base al quartiere che si sceglie. Vediamo dunque quali sono le zone migliori di Roma, in cui conviene cercare casa in affitto.

Il centro storico: zona di pregio e prezzi alti

Se volete andare a vivere in una zona di pregio, che sia in grado di offrire il massimo sia per quanto riguarda i servizi che la vicinanza alla maggior parte delle attrazioni di Roma, il centro storico è senza dubbio il quartiere migliore. Vale tuttavia la pena valutare con attenzione questa zona, perché se è vero che offre moltissime opportunità è altrettanto vero che presenta diversi limiti. Gran parte del centro storico di Roma è infatti a traffico limitato, il che potrebbe creare non pochi problemi per il parcheggio. Oltre a questo, questa è una delle zona più costose della Capitale ed il motivo è piuttosto chiaro: qui si trovano le maggiori attrazioni turistiche, si respira l’atmosfera della città eterna. Chi aspira a vivere nel cuore pulsante di Roma dunque fa bene a prendere in considerazione gli appartamenti in affitto nel centro storico, ma deve essere disposto a pagare di più.

Parioli: vivere nel quartiere chic di Roma

Se il centro storico è considerato caro per quanto riguarda il mercato immobiliare, il Parioli lo è ancora di più. Parliamo infatti del quartiere più chic di Roma, rinomato e decisamente famoso, in cui vive la borghesia. Qui il prezzo medio da pagare per un appartamento in affitto supera spesso di gran lunga quello del centro storico. Certo, si tratta di una zona curata ed estremamente accogliente, ben servita e comoda, ma riservata a chi cerca l’esclusività.

Garbatella: il quartiere popolare di Roma

Decisamente più accessibili sono i prezzi degli affitti alla Garbatella, un quartiere se vogliamo più periferico della Capitale ma comunque ben servito dai mezzi di trasporto. In questa zona si spende meno ma si sta comunque bene: si respira l’aria più popolare di Roma, in un contesto comunque curato ed accogliente, ideale per una famiglia.

EUR: il nuovo quartiere dei VIP nella Capitale

Interessante negli ultimi tempi è diventato anche il quartiere EUR, che grazie alle importanti opere di riqualificazione oggi si pone come una delle zone più in vista di Roma. Qui vivono numerosi VIP tra cui Totty ed Ilary Blasi, ma i prezzi sono nella media se non si cerca un attico di super lusso.