Dalle ore 6:10 il traffico ferroviario sulla linea Roma – Cassino è rallentato a Valmontone a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione Roma..

Problemi sulla Roma-Cassino: treno fermo a Valmontone

E’ in corso l’invio di un locomotore che soccorrerà il treno fermo per liberare la linea.

Nel tratto interessato il traffico ferroviario verrà istradato su un solo binario con rallentamenti per i treni successivi sia in direzione Roma che in direzione Cassino.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti.

Aggiornamento: Ore 8:20

Dalle ore 8:20 sulla linea Roma – Cassino, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato a Valmontone per un inconveniente tecnico a un treno, è in graduale ripresa dopo l’invio di un locomotore che ha effettuato il soccorso e liberato la linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 90 minuti per 7 Regionali.