Parole che mettono i brividi quelle di Samuele Cenciarelli, migliore amico di Willy Monteiro Duarte, riportate dal giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi.

Potevo essere Willy, potevo essere io quello nella bara. Quando sono caduto a terra io, hanno smesso di pestarmi. Quando è caduto a terra Willy, hanno infierito fino alla fine.

Ci conoscevamo fin da bambini, negli ultimi tre anni eravamo diventati inseparabili. Lui sempre sorridente, impossibile non volergli bene. Sapeva scherzare su tutto.

Tutti sapevano che i fratelli Bianchi erano pericolosi, perché non sono stati fermati prima? Dopo la morte di Willy altri ragazzi innocenti sono stati ammazzati per motivi stupidi. Dopo il sacrificio del mio amico non è cambiato niente.