Guida TV, prima serata di oggi: programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Guida programmi e film in tv stasera in onda oggi, 6 dicembre 2020 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Vite in fuga – Agosto – Settembre

23:30 Speciale Tg1

00:35 RaiNews24

01:09 Che tempo fa

01:10 Sottovoce

01:40 Applausi

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. Los Angeles La fortuna aiuta gli audaci

21:50 N.C.I.S. New Orleans Bum!

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Protestantesimo

01:30 Bull – Amore proibito

02:10 La sindrome di Stoccolma

02:49 La caduta

03:30 Piloti

03:55 Videocomic Passerella di comici in tv

04:20 Ci Vediamo in Tribunale – Tate Poco Amate

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:37 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:50 Cronache

04:29 Giorno di paga

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Non Ci Resta Che Piangere

23:47 Ma Che Colpa Abbiamo Noi

02:02 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:24 Scomparso

04:24 Congo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:33 Meteo.It

01:34 Paperissima Sprint Domenica

02:00 Situazione Critica/Mela Al Giorno – Tutti per Bruno

03:42 Centovetrine

6 Italia 1

20:24 Omicidio di Gomma – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Il Ggg – il Grande Gigante Gentile

23:40 Pressing Serie

01:45 Nuovi Talenti – i Griffin

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

02:40 4-4-2- il Gioco Più Bello del Mondo

04:18 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Fracchia contro Dracula

03:30 L’aria che tira – Diario

8 TV8

21:15 Paddock Live

21:35 I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta

23:30 Piacere Maisano

00:30 The Jackal Replay

00:40 X Factor

03:20 Chalet Girl

9 NOVE

20:20 Little Big Italy – Parigi

21:35 Natale in affitto

23:15 Merry Christmas in Love 1

01:30 Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Act Of Valor

23:30 Man Of Tai Chi

01:35 L’ Amore Non Ha Età – Due Uomini e mezzo III

01:55 Qualcosa di Saporito e Vivace – Due Uomini e mezzo III

02:15 Punizione Meritata – Due Uomini e mezzo III

02:35 Quel Particolare Richiamo – Due Uomini e mezzo III

02:55 Amici per la Pelle – Walker Texas Ranger IV

03:35 La Vendetta Dei Mclains – Walker Texas Ranger V

04:15 Inizia la Sfida – Playboy Shootout

21 Rai 4

21:21 End of Justice – Nessuno è innocente

23:33 Nemesi

01:14 Vikings Vb ep.10

02:06 Hell – Esplode la Furia

03:36 Rookie Blue II ep.8

04:17 Rookie Blue II ep.9

22 Iris

21:00 VI Presento Joe Black

00:41 Il Mistero dell’Acqua

02:31 Gli Indomabili dell’Arizona

03:53 Viva L’Italia

23 Rai 5

20:40 Rai News Giorno

20:44 Visioni punt.3 scoprire luigi nono

21:16 Cuccioli selvaggi Tra terra e acqua ep 2

22:07 Di là dal fiume e tra gli alberi Tuscia, sogno e favole. Pt 20

23:02 The Founder

00:53 Rai News Notte

00:55 Tuttifrutti 2020 – 2021 Puntata 5

01:23 Cuccioli selvaggi Tra terra e acqua ep 2

02:13 Di là dal fiume e tra gli alberi Tuscia, sogno e favole. Pt 20

03:09 Wild Italy – Serie 3 Episodio 5

03:59 Risvegli Ep. 2 – Le Isole Svalbard

04:51 Wild Italy – Serie 3 Episodio 5

24 Rai Movie

21:10 Mai Stati Uniti

22:50 Lasciati andare

00:40 La felicità porta fortuna – Happy Go Lucky

02:40 Brimstone

25 Rai Premium

21:20 Babysitter per forza

23:00 Il tuo anno – 1957

23:35 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.36

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.37

01:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.38

01:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.39

02:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.40

03:20 La Squadra 7 – Ciro Materazzo, Investigatore Privato p.16

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Caccia spietata

23:25 Emanuelle nera n° 2

01:00 I peccati di Madame Bovary

02:40 Il piacere è donna

03:30 Kosher Love – Il matrimonio quasi perfetto

04:10 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

21:10 The Mexican

23:00 Amore senza confini – Beyond Borders

01:30 Michael

03:30 Baywatch

28 TV2000

20:00 Verso il Natale. Preghiera, meraviglia, bellezza

20:30 Soul

21:05 La leggenda del pianista sull’oceano

23:55 Quiz Show

02:10 Angelus di Papa Francesco

02:25 La compieta preghiera della sera

02:25 Rosario Da Pompei

29 LA7d

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 Donne. Storie che ispirano

01:20 The Dr. Oz Show

02:55 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer, 29

21:10 Un Amico Molto Speciale – Magic Night

22:55 Aiuto! Arrivano Gli Ospiti..

23:55 Modamania

00:30 Stuck in Love

02:16 Grande Fratello Vip Aut.

03:02 Verissimo

31 Real Time

20:15 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Malcontento

22:00 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Scoperte

23:55 The Sex Clinic

02:40 Il bambino con la testa all’ingiù

03:30 Il bambino senza gamba

04:20 Il bambino nato senza cervello

34 Cine34

22:05 Venuto al mondo

00:39 L’uomo delle stelle

02:48 A mezzanotte va la ronda del piacere

04:26 Addio, mamma!

35 Focus

20:15 Alla Ricerca del Volo Af447

21:15 Il Lago di Sangue – Cose di Questo Mondo

22:15 La Città dell’Oro – Cose di Questo Mondo

23:15 La Golden Coast – Wild Nord America

23:55 La Valle della Morte – Wild Nord America II

00:50 Schianto Nella Neve – Indagini Ad Alta Quota XVI

01:50 Le Più Grandi Navi Container Al Mondo – Megacostruzioni IV

02:28 06/12/2020 – Meteo Focus

02:30 Le Truppe Speciali dell’Impero – Ancient Discoveries III

03:05 Nuova Escursione A Maiorca – Let’s Cruise!

04:05 Arte e Cultura – i Tesori delle Antiche Civiltà

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – il lato oscuro. 2a parte

21:10 Balthazar – in carne e ossa

22:20 Balthazar – Condanna a morte

23:35 Omicidi a Sandhamn – Vicky

01:15 Missing – L’uomo dai mille volti

02:10 Missing – Verità o pegno

03:05 Missing – Falsa identità

04:00 Missing – Perdita di memoria

39 TOP Crime

21:10 Furia Scatenata – C.S.I. – Scena del Crimine XI

22:00 Il Padre della Sposa – C.S.I. – Scena del Crimine XI

23:00 Poirot: Fermate il Boia

00:55 Requiem – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

01:40 Peccato Originale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

02:20 Trafficanti di Morte – II Parte – Chase i

03:00 Figura Paterna – Chase i

03:45 Il Branco – Doppia Indagine

04:01 Poirot e la Salma – TV Movie

49 Spike TV

20:15 I Jefferson

21:30 Take two

01:30 The Shepherd – Pattuglia di confine

03:10 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: America Latina

22:25 Nudi e crudi XL – in Africa

00:10 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:25 Domenica con Lina Sastri p.13

20:30 Specchio segreto

21:05 Domenica con Lina Sastri p.14

21:10 Assaje

21:20 Mi manda Picone

23:10 Domenica con Lina Sastri p.15

23:15 Morricone

23:20 Domenica con Lina Sastri p.16

23:25 Omaggio a De Filippo

23:50 Domenica con Lina Sastri Titoli di coda p.17

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Iconologie quotidiane p.1. Giovanni Bellini

00:25 Passato e Presente. L’Inghilterra dei Beatles

01:05 Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia p.3

01:35 I Grandi Dimenticati. Forte Aurelia

02:00 Roma, A.D. 1960 p.5. Il miracolo economico

03:00 Roma, A.D. 1960 p.6. Pier Luigi Nervi l’ architetto del futuro

04:00 Res 78-82 – p.8

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:30 Ant: missione Alfa 158 – Sfide

21:25 Ant: missione Alfa 158 – Affare fatto

22:20 Cortesie per l’auto – Duri e puri

23:15 Drive Me Crazy – Kart cross

00:05 Fast N’ Loud

01:00 Fast N’ Loud – Top 50

01:45 Fast N’ Loud – il Microbus

02:45 Fast N’ Loud – Chevrolet Impala del ’65

03:40 Fast N’ Loud – la C-10. 1a parte

04:25 Fast N’ Loud – la C-10. 2a parte

66 Italia 2

20:20 Hanna Banana – i Griffin

20:45 La Nuova Pupa di Quagmire – i Griffin

21:10 L’ Insufficienza Da Hofstadter – The Big Bang Theory

21:35 La Verifica dell’Inganno – The Big Bang Theory

22:00 Il Vortice della Caccia Al Tesoro – The Big Bang Theory

22:25 La Minimizzazione Manipolatoria – The Big Bang Theory

22:55 La Prossimità del Posto di Lavoro – The Big Bang Theory

23:25 La Casa 2

01:15 Questioni di Fede – i Griffin

01:35 Spie Come Noi – i Griffin

01:55 L’ Amore Non Ha Età – i Griffin

02:15 Hanna Banana – i Griffin

02:35 La Nuova Pupa di Quagmire – i Griffin

02:55 Simulcast Radio 101