Stasera in TV: film e programmi di oggi, giovedì 3 dicembre 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Stasera in TV: film e programmi di oggi, giovedì 3 dicembre 2020 in prima e seconda serata. La guida

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Io, una giudice popolare al Maxiprocesso

23:25 Porta a Porta

01:00 RaiNews24

01:26 Che tempo fa

01:35 La Gerusalemme liberata

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. Idoli americani

22:05 9-1-1 Lotta o muori

22:55 O anche no

01:20 N.C.I.S. New Orleans – E’ successo ieri sera

01:59 Maestro dell’orrore

02:39 Biospionaggio

03:20 TG 2 Eat Parade

03:30 Piloti

03:45 Videocomic Passerella di comici in tv

04:15 Ci Vediamo in Tribunale – Samba sull’Arno

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 di Roma Massimo Ranieri in Qui e adesso

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Newton Speciale Sostenibilità

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 The Boxer

02:54 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:16 Grido di Libertà

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Harry Potter e il Calice di Fuoco

00:00 X-Style

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:31 Uomini e Donne

03:45 Squadra Antimafia 4 Palermo Oggi

6 Italia 1

20:24 Conferenza di Sangue – C.S.I. – Scena del Crimine

21:18 Le Iene Show

01:05 Amici – Daytime

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Arrivano Gli Avversari di Cell – What’s My Destiny Dragon Ball

02:50 Mr Satan Contro Cell – What’s My Destiny Dragon Ball

03:13 Comincia la Vera Partita – What’s My Destiny Dragon Ball

03:33 La Potentissima Onda Energetica di Cell – What’s My Destiny Dragon Ball

03:56 La Tecnica Segreta di Goku – What’s My Destiny Dragon Ball

04:16 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:30 UEFA Europa League Prepartita

20:55 UEFA Europa League Napoli – Rjeka

23:00 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Highlights UEFA Europa League

01:00 Highlights UEFA Champions League

01:45 Punisher – War Zone

03:35 Vicini assassini

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Diverso da chi?

23:35 Il giorno in più

01:40 Drive Me Crazy – Drifting

02:10 Drive Me Crazy – Red Bull Hare Scramble

02:45 Drive Me Crazy – Formula Predator’s

03:20 Drive Me Crazy – Flat Track

03:50 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory XII

20:42 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory XII

21:04 The Losers

23:18 Highlights Champions League

23:52 True Lies

02:31 Mentirai Anche Nell’Aldilà – Due Uomini e mezzo II

02:51 Non è Un’Auto Da Donna – Due Uomini e mezzo II

03:11 Una Pessima Idea – Due Uomini e mezzo II

03:31 Vuole Dei Dolcetti? – Due Uomini e mezzo II

03:51 Il Cuore di Drago – Walker Texas Ranger IV

04:31 L’ Angelo del Quartiere – Walker Texas Ranger IV

21 Rai 4

20:06 Seal Team II ep.22

20:56 Just for laugh XX ep.4

21:21 Nemesi

23:04 Gotti – Il primo padrino

00:59 X-Files IX ep.5

01:52 X-Files IX ep.6

02:33 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.7

03:17 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.8

03:59 Rookie Blue II ep.5

22 Iris

20:05 Test Mortale – Walker Texas Ranger

21:00 Asher

23:21 Bait – L’Esca

01:52 Middle Of Nowhere

03:21 Il Pianeta Proibito

04:57 La Sonnambula

23 Rai 5

20:21 Civilisations, l’arte nel tempo Ep 3 – Il Paradiso in terra

21:15 Opera L’incoronazione di Dario Prima Visione RAI

23:55 Prima della Prima Rigoletto al Circo Massimo

00:30 Miles Davis A Different Kind Of Blue

01:57 Rai News Notte

01:58 Roald Dahl, per ridere per piangere

02:45 Civilisations, l’arte nel tempo Ep 3 – Il Paradiso in terra

03:39 Ritorno alla natura ep 3

04:07 Hotspots L’ultima speranza Episodio 4 – Madagascar

24 Rai Movie

21:10 Stronger – Io sono più forte

23:15 La famiglia Bélier

01:10 Rocco e i suoi fratelli

04:10 Movie Mag

25 Rai Premium

20:20 Che Dio ci aiuti 4 – Tutta colpa dell’istinto ep.6

21:20 Tre cuori in cucina

22:55 Il Figlio della Luna

00:50 Maiorca Crime – Doppio inganno ep.7

01:40 Maiorca Crime – Omicidio all’alba ep.8

02:25 La Squadra 5 – p.22

04:15 Shakespeare and Hathaway – Lo strano caso di Peter Quintus ep.3

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Los Angeles di fuoco

23:05 Linda

00:20 Shortbus – Dove tutto è permesso

02:00 La visione del sabba

03:35 L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

04:15 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Asterix & Obelix – Missione Cleopatra

23:30 Sbucato dal passato

01:30 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Miss Marple

04:00 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 TG TG

21:10 I ragazzi del Paradiso

22:50 L’estate più bella

23:50 Indagine ai confini del sacro

00:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Natale A Bramble House – Magic Night

23:00 The Royal Saga – Elisabetta II Dalla A Alla Z

00:35 Ricci & Capricci III, 1

00:44 Grande Fratello Vip Aut.

03:05 Tra Le Righe – Dr. House – Medical Division VII

03:45 Massaggio Terapeutico – Dr. House – Medical Division VII

04:25 Genitore per Caso – Dr. House – Medical Division VII

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Andrea e Fernando vs. Stefano e Paolo

21:25 Vite al limite – Rena e Lee

23:10 SOS Chirurgia

00:15 Incidenti di bellezza

02:00 Incidenti di bellezza – Jeanetta

02:50 Incidenti di bellezza – Stacy

03:40 Incidenti di bellezza – Belinda

34 Cine34

20:17 Al momento giusto

22:05 L’ altra meta’ del cielo

23:56 Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni

01:55 Gialloparma

03:54 Marechiaro

35 Focus

20:15 Ultimo Minuto – Indagini Ad Alta Quota Xv

21:15 Le Nuove Frontiere dello Spazio – Asteroidi

22:15 La Luna – Space Colonies

23:15 Exoplanets

23:55 Tesori Nascosti – Misteri Ai Raggi X

00:50 Sparizioni – Misteri Ai Raggi X

01:50 Una Bomba di Ghiaccio – Mega Disastri

02:28 03/12/2020 – Meteo Focus

02:30 Pirenei – Le Grandi Fughe della Seconda Guerra Mondiale

03:05 Super Aerei di Linea – Mega-Ingegneria

04:05 L’ Arte della Distruzione – Ancient Discoveries III

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – una vita per la vita

21:10 Van Der Valk

23:00 Elementary – Fare da sè

23:55 Elementary – la cassaforte inespugnabile

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Cacciatori di taglie

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – il caso McBride

02:40 Law & Order – i due volti della giustizia – Sorella Rosa

03:35 Murder Comes to Town – il segreto di Country Store

39 TOP Crime

21:10 Il Tutore – Law & Order: Unità Speciale XIX

21:56 Mamma – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:50 Delitto Sulla Loira – il Mistero del Corpo Senza Testa

00:40 Altalena – Law & Order: Unità Speciale X

01:25 Altra Faccia della Luna – Law & Order: Unità Speciale X

02:10 Il Retrovirus – Law & Order: Unità Speciale X

02:50 Baby-Mamme – Law & Order: Unità Speciale X

03:30 Natura Selvaggia – Law & Order: Unità Speciale X

04:10 In Casa – Law & Order: Unità Speciale X

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 The Green Hornet

23:30 Uomini di parola

02:00 Supernatural

03:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Uomini di pietra

22:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Battaglie

23:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Lo tsunami

00:15 Lockup: sorvegliato speciale

01:10 Lockup: sorvegliato speciale – Modi violenti

02:05 Lockup: sorvegliato speciale – Brutta condizione

03:00 Colpo di fulmini

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Il Medioevo fanatastico

21:10 a.C.d.C. Giovanni Keplero. La tempesta celeste

22:10 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria p.3. La crociata morale

23:10 Cronache dall’impero p.6. Adriano. I due volti dell’Imperatore

00:10 Notiziario-RaiNews24

00:15 Il giorno e la storia

00:40 #Maestri P.29

01:15 Passato e Presente. Il Medioevo fanatastico

02:00 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Le ville dell’ozio

03:00 La croce e la spada. San Nicola

03:40 Italiani. Ada Marchesini Gobetti. L’abitudine all’azione

04:40 Ieri e Oggi p.77

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Morgan +4

21:20 Affari a quattro ruote – BMW M5

22:15 Mega fabbriche: auto da sogno

23:15 I segreti delle megafabbriche

00:10 Fast N’ Loud – 72 Cool Kingwood/Retro Replicar

01:05 Fast N’ Loud – Shelby Mustang. 1a parte

02:00 Fast N’ Loud – Shelby Mustang. 2a parte

02:55 Fast N’ Loud – Bandit Car: 1a parte

03:45 Fast N’ Loud – Bandit Car: 2a parte

66 Italia 2

20:20 Il Passato del Traditore – Naruto Shippuden

20:45 L’ Erede dell’Oscurità – Naruto Shippuden

21:10 Dead Silence

23:06 Il Cambiamento di Goten – Dragon Ball GT

23:36 L’ Incontro con Vegeta – Dragon Ball GT

00:06 Goku Torna Casa – Dragon Ball GT

00:36 Goku Viene Sconfitto – Dragon Ball GT

01:06 Partita con Suguru – Dragon Ball GT

01:26 Bar di Lusso A Ibiza – Due Uomini e mezzo

01:46 L’ Orsetto Wally – Due Uomini e mezzo

02:06 Quest’Uomo è un Santo – Due Uomini e mezzo

02:26 Simulcast Radio 101