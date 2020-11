Un bruttissimo incidente stradale è avvenuto vicino Roma. A Mentana, terribile frontale tra due vetture: una Harley Davidson e una Punto, all’altezza del civico 151. Il sinistro è avvenuto su via Nomentana, proprio al confine tra i Comuni di Mentana e Monterotondo.

L’incidente avvenuto in via Nomentana sabato 28 novembre 2020

L’impatto mortale di ieri, sabato 28 novembre 2020, ha visto la morte della motociclista, una donna di 53 anni.

La donna viaggiava su via Nomentana, verso Monterotondo. Poco dopo le 16, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un’auto. La dinamica è infatti al vaglio delle forze dell’Ordine, intervenute assieme ai soccorsi per i rilievi di rito. Inutile la disperata corsa in ospedale: la donna sembra sia infatti deceduta poco dopo il ricovero. Illeso invece il conducente dell’auto. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio