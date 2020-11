Torna a piazza Venezia ‘Spelacchio’, l’albero di Natale di Roma

Questa sera iniziano operazioni allestimento. Accensione luci con Sindaca Raggi prevista per l’8 dicembre

Anche quest’anno “Spelacchio”, l’albero di Natale di Roma, torna a Piazza Venezia. Questa notte inizieranno le operazioni di montaggio e allestimento.

Sarà un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro della chioma alla base di 12 metri. Sarà illuminato con 100mila luci a led e decorato con 800 sfere in quattro colori: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. Ad inaugurarlo, come da tradizione, il prossimo 8 dicembre sarà la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il costo di trasporto, installazione e allestimento sarà di circa 140mila euro, a carico di Roma Capitale.

“Anche quest’anno torna il nostro “Spelacchio”, l’albero di Natale di Roma ormai famoso in tutto il mondo. In questo momento difficile per tutti i cittadini vogliamo che queste luci mantengano accesa la speranza di un Natale sereno ma soprattutto diano la forza a tutti noi per resistere e superare insieme la sfida dell’emergenza sanitaria”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

