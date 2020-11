CONSIGLIO REGIONALE LAZIO, BUSCHINI: LUNEDÌ 30 NOVEMBRE INCONTRO OPERATIVO SU SUPER BONUS 110 PER CENTO

SUPERATA QUOTA 600 PARTECIPANTI, C’È ANCORA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI

Lunedì 30 novembre alle ore 10, attraverso la piattaforma Cisco Webex, si terrà l’incontro tecnico operativo organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e moderato dall’on. Mauro Buschini sul ‘Super bonus 110%, rilancio del settore edilizio e miglioramento del patrimonio abitativo’.

Per partecipare è possibile accedere al link e iscriversi fin da ora: https://bit.ly/3maE3NG

Interverranno il Presidente della Commissione attività produttive della Camera dei deputati, on. Martina Nardi, il capo ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, avv. Enrico Esposito, la dott.ssa Giagheddu per Poste Italiane e il dott. Sergio Cristallo, Direttore centrale Coordinamento Generale dell’Agenzia delle Entrate.

“Questa agevolazione prevista dal Decreto rilancio – spiega il Presidente Buschini, moderatore dell’incontro – che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e per altre misure può innescare un virtuoso percorso per un nuovo impulso al settore delle costruzioni, per la crescita economica e per la riqualificazione delle nostre città in ottica green.

Per questo motivo ritengo importante avviare incontri tecnici e operativi, con esperti dei settori coinvolti e che ringrazio per la disponibilità alla partecipazione, così da fornire un contributo a imprese e cittadini che vogliano acquisire maggiori informazioni e approfondire le opportunità rilevanti di questa misura”.