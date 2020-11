Roma, incendio in Via del Foro Italico: sul posto i Vigili del Fuoco

Una colonna di fumo densa che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e ha momentaneamente congestionato il traffico, oltre a provocare la sospensione del flusso circolatorio sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo nel tratto Flaminio-Montebello.

È quanto successo poco fa a Roma, lungo Via del Foro Italico, dove è divampato un incendio per cause ancora da accertare. Le fiamme sarebbero partite all’altezza di Via Foce dell’Aniene, in un’area vicina a quella dove in estate scaturì il rogo che distrusse la vicina baraccopoli.

Sul posto, oltre agli uomini del 115, sono immediatamente giunti anche le autorità competenti, con la Polizia Locale intenta a gestire il traffico nella zona. Al momento si registrano cose nel tratto tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi nelle direzioni Tor di Quinto e San Giovanni, oltre che sulla Tangenziale Est.