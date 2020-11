Concorsi Agenzia delle Entrate: previste 4.113 assunzioni

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, l’Agenzia delle Entrate, dal 2020 al 2022, dovrebbe assumere ben 4.113 risorse. Ecco i dettagli.

Concorsi Agenzia delle Entrate: ecco cosa si sa

Sarebbero almeno tre i bandi che, dal 2020 al 2022, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe pubblicare per l’assunzione di 4.113 nuove reclute. Un bando sarà per il personale non dirigenziale, due invece riguarderanno il reclutamento di dirigenti.

I profili non dirigenziali per i quali devono essere ancora banditi i concorsi sono quelli di funzionari, assistenti e personale appartenente alle categorie protette. Al momento non sono previsti concorsi per chi non è in possesso di una laurea ma il consiglio è quello di attendere l’ufficialità dei bandi per sapere se sarà davvero così o se invece ci sarà la possibilità di accedere ai Concorsi Agenzie delle Entrate anche per chi è diplomato. Gli oltre 4mila posti saranno così distribuiti:

45 dirigenti destinati all’Agenzia dal 7° corso-concorso SNA

335 dirigenti con procedure già avviate

531 funzionari con procedure già avviate

3082 tra funzionari e assistenti con concorsi da avviare

120 unità di personale appartenente alle categorie protette

Quando usciranno i bandi?

Secondo alcune indiscrezioni, i bandi potrebbero uscire già entro la fine dell’anno. Secondo una prima stima, potrebbero essere circa 300mila coloro che si presenteranno da tutta Italia per i cinque concorsi banditi.