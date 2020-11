Si segnala la presenza di un mezzo pesante fermo sulla corsia di sorpasso in avaria sul Grande Raccordo Anulare. La viabilità è dunque congestionata e si stanno formando lunghe code.

GRA, traffico congestionato

Sul Grande Raccordo Anulare si registra traffico rallentato con code in carreggiata interna tra Ospedale Sant’Andrea e Via Flaminia (km 17) per un mezzo pesante in avaria fermo sulla corsia di sorpasso.

La squadra Anas è sul posto per gestire la viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio