Ciociaria, martedì 1 dicembre sospensione idrica in alcuni Comuni

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice, martedì 01 dicembre dalle ore 09:00 alle 17:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono:

Comune di Cassino : strada Colle San Germano, strada Gargano Ricci, via Palombo, via Collenuovo, via Collecanne, strada Guado Santa Maria, strada Guado del Lupo, via Collecedro, via Marine, via San Montino, via Selvone, via Panaccioni, via San Cesareo, ex S.S. 430, via Magnavacca, via Valle Moscosa, via del Garigliano

: via Porchio, via Appia Nuova Comune di Pignataro Interamna: via Selvaroccia e centro storico (bassa pressione).

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

