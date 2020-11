Annullata "Artena città presepe". Le dichiarazioni del vice sindaco Talone

Annullata la manifestazione “Artena città Presepe”. Il vice sindaco Talone lancia un appello per aiutare i commercianti locali.

Il comunicato dell’Amministrazione di Artena

“In questa seconda fase dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in tutta Italia le molte restrizioni imposte dagli ultimi Dpcm non consentono di organizzare manifestazioni che possano portare ad assembramenti. Per questo motivo con molto rammarico il comune di Artena ha annunciato che quest’anno Artena città Presepe non si svolgerà.

“Con molto dispiacere – spiega il vice sindaco Loris Talone – dobbiamo annunciare a tutti che quest’anno la manifestazione con una forte vocazione turistica e che nelle edizioni precedenti ha portato ad Artena e soprattutto nel nostro bel centro storico migliaia di turisti non ci sarà.

Una decisione obbligata nel massimo rispetto delle leggi in questo difficile periodo della seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Nonostante ciò, dobbiamo trovare la forza di andare avanti e per questo motivo faccio un appello ai concittadini di fare gli acquisti per il Natale dai commercianti del nostro paese. Invito esteso anche ai cittadini dei paesi vicini, visto l’importante patrimonio dei prodotti locali Artenesi.”

Per favorire al massimo lo shopping natalizio, inoltre, lo stesso Talone anticipa che i parcheggi blu saranno gratis dal 16 dicembre al 6 gennaio 2021.

Foto di repertorio