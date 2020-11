Atac, metro B: chiusa la stazione Policlinico dal 29 novembre per lavori

La stazione Policlinico della metro B rimarrà chiusa a partire da domenica prossima 29 novembre, per consentire l’avvio dei lavori che condurranno alla sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, arrivati a fine vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo.

Il rinnovo degli impianti si inquadra in un piano di sostituzione integrale dei sistemi di traslazione delle stazioni metro B della tratta Castro Pretorio-Rebibbia aperte nel 1990.

Info e bus sostitutivi

I lavori sono già in corso. Complessivamente, saranno sostituiti 48 impianti. Ciò consentirà di avere impianti di ultima generazione nelle stazioni della metro B interessate dagli interventi. I lavori sono stati già avviati nelle stazioni di Bologna, Tiburtina, Monti Tiburtini, Quintiliani e Santa Maria del Soccorso; inizieranno anche a Piramide. Queste stazioni rimarranno comunque aperte.

Sono state chiuse, invece, quelle di Castro Pretorio e Policlinico.

Per contenere i disagi dei viaggiatori, per tutto il periodo della chiusura della stazione, Atac attiverà la linea di bus MB20 Termini-Tiburtina con fermate alla stazione Castro Pretorio e, nei pressi della stazione Policlinico, in via Giovanni Battista Morgagni, angolo viale Regina Margherita.

Foto di repertorio