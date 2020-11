«Insieme alla mia famiglia, voglio ringraziare la Asl Roma 6 e in particolare i dottori Jacopo Maria Legramante, Letizia Gargano e Franca Mangiagli, per le cure e le attenzioni che mi stanno dando – dichiara l’Assessore allo Sport Claudio Marziale -. Mai avrei immaginato che il virus potesse essere così aggressivo, doloroso e debilitante. Mi rivolgo a tutti i giovani e meno giovani che forse ancora non credono a quanto sia infido questo Covid-19. State a casa e state attenti più che potete. Proteggete voi e i vostri cari. Ringrazio anche i cittadini di Frascati che in queste ore mi stanno dimostrando la loro vicinanza».