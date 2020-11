Bollettino Coronavirus di oggi, 26 novembre 2020 in provincia di Frosinone. Sono 154 i nuovi positivi in Ciociaria, stesso numero per i negativizzati, mentre sono 7 i decessi.

Covid Frosinone e provincia: i dati di oggi in Ciociaria

I nuovi positivi sono stati segnalati nelle seguenti zone: 16 a Cassino, 11 ad Alatri e Frosinone, 8 a Cervaro e Veroli, 7 a Ferentino e 6 ad Anagni e Sora.

In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 78 anni residente a Isola del Liri, una donna di 92 anni di Frosinone, un uomo di 77 anni di Veroli, un uomo di 74 anni residente a Mignano Monte Lungo, un uomo di 75 anni residente ad Anagni, un uomo di 56 anni e un uomo di 78 anni residenti ad Alatri.