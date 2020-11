Nemi punta su Lavori pubblici, sicurezza stradale e decoro urbano

Questo mese di novembre l’Amministrazione Comunale aggiudicandosi un bando del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha potuto realizzare tempestivamente una serie di lavori di messa in sicurezza di strade Comunali e marciapiedi.

L’intervento

Nello specifico si è intervenuto con il rifacimento del manto stradale in via delle Fragole, via dei Ciliegi e via di Valle petrucola angolo via dei Genzanesi e in via del Moscato.

Inoltre è stato realizzato un tratto di marciapiede in via dei Laghi all’ingresso di Piazza Roma ampliandone la larghezza e restituendo allo stesso la giusta sicurezza e decoro in una zona di ingresso al paese.

Questi interventi si stanno realizzando in maniera rapida senza causare disagi alla cittadinanza.

In questo periodo in cui si è anche avviata la raccolta differenziata il comune ha voluto ripristinare in vari punti del centro storico sia la segnaletica verticale che orizzontale ponendo particolare attenzione al rafforzamento dei cartelli informativi anti Covid-19.

Ancora una volta – dichiara il sindaco Alberto Bertucci – abbiamo dato un segnale importante all’intera cittadinanza, dedicandoci con lavoro alle necessità dei cittadini e dell’intero territorio.