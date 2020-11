L’Asl Roma 5 rende noto che gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia presso l‘Ospedale di Colleferro sono stati potenziati per venire incontro a tutte le donne della zona in questo periodo di emergenza sanitaria, specie dopo la riconversione dell’ospedale di Palestrina.

Il comunicato dell’Asl Roma 5

“Per venire incontro alle esigenze delle donne in questo periodo di emergenza e assicurare continuità assistenziale in questa fase di riorganizzazione dei servizi la ASL Roma 5, anche a seguito della riconversione dell’ospedale di Palestrina in Covid Hospital, ha potenziato i due ambulatori aperti a luglio presso l’ospedale di Colleferro.

Aumentato il numero delle sedute. Non più solo il mercoledì e il venerdì mattina (che restano), ma dal lunedì al venerdì anche il pomeriggio.

Prestazioni erogate: isteroscopie, colposcopie, ecografie ostetrico-ginecologiche, cardiotocografie e visite ostetrico-ginecologiche”, è quanto si apprende dal comunicato.

Foto di repertorio