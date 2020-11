L’Amministrazione comunale di Colleferro comunica che i parcheggi saranno gratuiti su tutto il territorio dal 16 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Il comunicato dell’Amministrazione colleferrina

Dal 16 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i parcheggi saranno gratuiti su tutto il territorio comunale, questa la decisione presa dall’Amministrazione di Colleferro, portata avanti dall’Assessore al Commercio Marco Gabrielli e dal Sindaco Sanna, al fine di incentivare lo shopping natalizio in città.

“E’ un primo passo per cercare di contribuire ad una situazione economica incerta, siamo consapevoli del fatto che questo sarà un Natale diverso dal solito, ma con questa ed altre azioni concrete, l’Amministrazione si dimostrerà sensibile alle difficoltà che affrontano i commercianti”, queste le parole del Sindaco Pierluigi Sanna.

Un atto dovuto alla città, come ha affermato l’Assessore Gabrielli, per sostenere le attività commerciali penalizzate dall’emergenza sanitaria che ha effetti dirompenti sul tessuto economico e produttivo: “Capiamo le difficoltà dei commercianti, continua Gabrielli, e per questo non lasceremo indietro nessuno.”

Foto di repertorio