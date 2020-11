CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU 29 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+1.229) SI REGISTRANO 2.102 CASI POSITIVI (-407), 58 I DECESSI (-4) E +1.275 I GUARITI. SCENDE AL 7% IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI. AUMENTANO I TAMPONI, RECORD DEI GUARITI, CALANO I CASI POSITIVI, I DECESSI E I RICOVERATI. E’ IL SEGNALE ATTESO. LE MISURE ADOTTATE STANNO FUNZIONANDO E BISOGNA CONTINUARE COSI’. LA RETE OSPEDALIERA STA TENENDO, BENE LA RETE DEI SOCCORSI. RIVOLGO UN APPELLO AFFINCHE’ SIANO EVITATI ASSEMBRAMENTI IN VISTA DEL PROSSIMO BLACK FRIDAY E UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI GLI OPERATORI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L’IMPEGNO COSTANTE CHE STANNO METTENDO NELLA DIFESA DI ROMA E DEL LAZIO’

***TEST IN FARMACIA : NELLA GIORNATA DI IERI EFFETTUATI 4 MILA TEST. ELENCO COMPLETO ED IN AGGIORNAMENTO CONTINUO DELLE FARMACIE CHE HANNO INIZIATO AD ESEGUIRE I TEST RAPIDI ANTIGENICI E I TEST SIEROLOGICI SU SALUTELAZIO.IT;

***DRIVE-IN: PRONTO IL MANUALE, REALIZZATO ASSIEME ALLO SPALLANZANI, CON LE REGOLE UTILI DA SEGUIRE IN CASA CHE SARA’ DISTRIBUITO IN TUTTI I DRIVE-IN E SARA’ PUBBLICATO SU SALUTELAZIO.IT;

***USCA-R: DA LUGLIO EFFETTUATE CIRCA 50 MILA VALUTAZIONI CLINICHE, FORMATI OLTRE MILLE OPERATORI DALL’ISTITUTO SPALLANZANI. LE USCA-R, COSI’ COME ORGANIZZATE DALLA REGIONE LAZIO, SONO UNO STRUMENTO INDISPENSABILE NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA PER LA LORO FLESSIBILITA’. SVOLGONO NON SOLO ATTIVITA’ DOMICILIARE PROGRAMMATA (SU INDICAZIONE DELLA ASL), MA ANCHE ATTIVITA’ DOMICILIARE NON PROGRAMMABILE (ARES 118 A BASSA INTENSITA’), ATTIVITA’ PRESSO I COVID HOTEL, ATTIVITA’ PRESSO I CLUSTER, SCREENING E INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE;

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“OGGI SU 29 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+1.229) SI REGISTRANO 2.102 CASI POSITIVI (-407), 58 I DECESSI (-4) E +1.275 I GUARITI. SCENDE AL 7% IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI. AUMENTANO I TAMPONI, RECORD DEI GUARITI, CALANO I CASI POSITIVI, I DECESSI E I RICOVERATI. E’ IL SEGNALE ATTESO.

Le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare così. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi.

Rivolgo un appello affinché siano evitati assembramenti in vista del prossimo black friday e un ringraziamento a tutti gli operatori del servizio sanitario regionale per l’impegno costante che stanno mettendo nella difesa di Roma e del Lazio.

Nella Asl Roma 1 sono 543 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantasette sono ricoveri. Si registrano dodici decessi di 66, 67, 68, 70, 74, 80, 82, 84, 85, 86, 88 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 488 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoquindici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dieci decessi di 55, 67, 69, 70, 76, 77, 77, 79, 81 e 99 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 108 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 62 e 67 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 48 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 70, 83 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 226 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 59, 60, 63, 71 e 98 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 255 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 51, 62, 65, 69, 75, 77, 81 e 88 anni con patologie.

Nelle province si registrano 434 casi e sono diciotto i decessi nelle ultime 24h

Nella Asl di Latina sono 139 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 77, 84, 88, 91 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 165 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 74, 76, 87, 90, 93 e 95 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 77, 80, 80, 83 e 88 anni con patologie.