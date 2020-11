Colleferro, il Black Friday arriva anche a Italcementi

In occasione del Black Friday, venerdì 27 novembre, tra i tanti prodotti che si possono acquistare a condizioni speciali ci sono anche i sacchi di cemento di Italcementi, l’azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di prodotti, soluzioni e applicazioni per il mondo delle costruzioni.

Black Friday, Ali Flash e Ali Easy: occasioni speciali

Italcementi offre ai clienti la possibilità di acquistare Ali Flash e Ali Easy i due prodotti che assicurano una rapida presa e un’ottima lavorabilità, ideali nei cantieri per i lavori di ripristino e di ristrutturazione previsti dall’Ecobonus 110%. Tutti i clienti che acquisteranno almeno 3 tonnellate di prodotto avranno, nell’ambito della campagna promozionale “Prendi il Sacco”, un premio extra di 8 punti. Ali Flash e Ali Easy sono prodotti che si possono utilizzare per sigillature, giunzioni, fissare davanzali, sanitari, tombini, prese elettriche, telai e piccole riparazioni.

“Prendi il Sacco” è una iniziativa promozionale dedicata alle rivendite di materiale edile e a tutti i clienti del sacco. Ha preso il via il 1° luglio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2020. Offre la possibilità di accumulare crediti e scegliere i premi a seconda dei prodotti acquistati.

L’iniziativa ha anche una valenza ambientale: chi compra Ali Flash e Ali Easy contribuisce infatti a un’edilizia più sostenibile. Entrambe i prodotti sono formulati sulla base di una miscela speciale di Italcementi che ha ottenuto la Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD (Environmental Product Declaration) che certifica il ciclo di vita “green” del prodotto. Per la produzione sono utilizzate solo materie prime locali con un contenuto di materiali recuperati da altri cicli di produzione superiori al 50% e una riduzione degli impatti sulla CO2 rispetto ai cementi tradizionali.