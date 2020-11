Nei giorni scorsi gli operatori dell’azienda hanno distribuito i contenitori per la raccolta differenziata a tutte le famiglie e le attività commerciali presenti. La consegna è stata svolta a domicilio per la massima cautela verso la popolazione e gli operatori in questa fase di emergenza sanitaria.

Raccolta differenziata porta a porta nello splendido borgo di Nemi

A tutte le famiglie è stato consegnato un kit di contenitori impilabili, con l’eco-calendario settimanale di raccolta, il pieghevole informativo e la prima fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici. In questi giorni, inoltre, sono stati rimossi da tutto il territorio anche i vecchi cassonetti stradali. I cittadini, quindi, da oggi sono chiamati a differenziare tutti i loro scarti.

“Estendendo la raccolta differenziata nel Comune di Nemi apriamo la strada verso un modello di economia circolare e riduzione dei rifiuti – spiega l’amministratore unico di Minerva Ambiente Alessio Ciacci. Partiamo da Nemi ma a brevissimo avvieremo gli stessi servizi anche negli altri stupendi comuni serviti dal consorzio pubblico Minerva. Assieme ai nostri soci e ai nostri dipendenti vogliamo fare di Minerva una società che mira a grandi risultati e vuole contribuire a valorizzare i luoghi stupendi che abbiamo l’onore di servire“.

Il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci commenta: “Per la nostra comunità si concretizza oggi un risultato fondamentale che accresce la sensibilità ambientale e la tutela del nostro territorio. Poter estendere la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale è un risultato reso possibile grazie all’azienda pubblica Minerva ambiente di cui anche il nostro Comune fa parte”.

Le famiglie che non avessero ricevuto il kit possono riceverlo recandosi il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 presso la sede comunale in piazza del Municipio n.9.

In caso di dubbi, oltre al numero verde aziendale 0686356943, il sito internet www.minervamiente.it e la pagina facebook è a disposizione della popolazione la comoda App per smartphone Junker, che permette di riconoscere i rifiuti e indica in quale contenitore devono essere conferiti.

Il cambiamento a Nemi è una tappa di un percorso virtuoso verso la sostenibilità ambientale che la società pubblica Minerva Ambiente vuole estendere a tutti i comuni serviti per costruire un servizio pubblico efficiente ed orientato alla sostenibilità.