Partite 4° turno Coppa Italia 2020/2021 in tv: il programma degli scontri sarà visibile sulle reti Rai nei giorni 24, 25 e 26 novembre. Le partite non saranno in concomitanza con le coppe europee.

Il tabellone vede scontri importanti, uno su tutti sarà il clou che vedrò sfidarsi Sampdoria e Genoa. Il Derby della Lanterna, che è già andato in scena nell’andata di campionato, sarà dunque il fiore all’occhiello e la partita più attesa di questo quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Diverse le formazioni di Serie A che sfideranno avversarie di categoria inferiore (di Serie B) o della stessa Serie.

Possibile che molte squadre facciano turn-over, in vista dei match di campionato del fine settimana. Tuttavia, la Coppa Italia è da sempre uno dei tornei più ambiti, anche perché garantisce un posto nelle principali competizioni europee, senza affidarsi alle posizioni in classifica del Campionato. Andiamo dunque a scoprire il tabellone completo con tutte le partite, gli orari e i canali che trasmetteranno questo quarto turno. Ricordiamo che l’esclusiva è della Rai, che scaglionerà gli incontri su tre canali, di cui uno totalmente digitale.

I match saranno infatti visibili in diretta su Raisport+ HD, Rai Due e Rai Play. Dal prossimo turno, presumibilmente sarà anche Rai Uno a trasmettere in prima serata i principali incontri. Gli orari sono tutti pomeridiani per evitare di scontrarsi appunto con le partite di Champions ed Europa League. Scopriamo dunque il calendario, con tutti gli orari, le date e le informazioni da sapere per godersi al meglio questa settimana di calcio in tv.

24 novembre 2020

Spal – Monza ore 14:30 Raisport+ HD

25 novembre 2020

Empoli-Brescia ore 14:30 Rai Play

Parma – Cosenza ore 14:30 Raisport+ HD

Bologna – Spezia ore 17:30 Rai Play

Cagliari – Verona ore 17:30 Raisport+ HD

Udinese – Fiorentina ore 17:30 Rai Due

26 novembre 2020

Torino – Virtus Entella ore 14:00 Raisport+ HD

Sampdoria – Genoa ore 17:00 Rai Due