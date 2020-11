CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU OLTRE 20 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-4.319) SI REGISTRANO 2.341 CASI POSITIVI (-192), 48 I DECESSI (+28) E +357 I GUARITI. SALE LEGGERMENTE IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI, CALANO LE TERAPIE INTENSIVE. DIMEZZATA L’INCIDENZA CUMULATIVA PER 100 MILA ABITANTI PASSIAMO DA 558 A 275 CASI. IL VIRUS RALLENTA LA SUA CORSA, MA BISOGNA CONTINUARE CON LE MISURE ADOTTATE. UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DI DIFFUSIONE DEL VIRUS NELLA PRIMA FASE TRA IL FEBBRAIO E IL MARZO SCORSO SONO STATI GLI ESITI DELLE COSIDDETTE SETTIMANE BIANCHE. NON RIPETIAMO GLI STESSI ERRORI’

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“OGGI SU OLTRE 20 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-4.319) SI REGISTRANO 2.341 CASI POSITIVI (-192), 48 I DECESSI (+28) E +357 I GUARITI. SALE LEGGERMENTE IL RAPPORTO TRA I POSITIVI E I TAMPONI, CALANO LE TERAPIE INTENSIVE. Dimezzata l’incidenza cumulativa per 100 mila abitanti passiamo da 558 a 275 casi. Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate. Una delle principali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorso sono stati gli esiti delle cosiddette settimane bianche. Non ripetiamo gli stessi errori.

Nella Asl Roma 1 sono 476 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Si registrano nove decessi di 64, 77, 84, 85, 87, 89, 89, 91 e 95 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 762 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trecentosessantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 67, 68, 74, 75, 76, 80, 81, 85 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 183 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 50, 65, 69, 72, 72, 73 e 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 245 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 60, 76, 80, 81, 82, 87, 94 e 99 anni con patologie.

Nelle province si registrano 533 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h

Nella Asl di Latina sono 257 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quindici i casi con link a centro di accoglienza notturno a latina dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 68, 82, 85 e 86 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 83 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 67 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 101 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 43, 75 e 85 anni con patologie.