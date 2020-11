Due agenti della Polizia Locale sarebbero coinvolti in uno scandalo a luci rossi. Difatti, secondo quanto trapela, i due avrebbero fatto sesso nell’auto di servizio ma sarebbero stati traditi dall’autoradio che avrebbe registrato tutto.

Vigili fanno sesso dentro l’auto di servizio: scoperti “grazie” alla radio

Il rapporto si sarebbe consumato davanti al campo rom di Tor di Quinto, luogo dove i due vigili coinvolti nella vicenda erano di pattugliamento. L’episodio, che è al vaglio dello stesso comando generale, coinvolgerebbe un vigile e una vigilessa, più piccola del suo amante di qualche anno e figlia di un ex vigile del Comune di Roma.

Presi da un improvviso impeto amoroso, i due avrebbero cominciato a fare sesso nei sedili dell’auto di servizio dimenticando però un piccolo particolare: la radio accesa.

Difatti le registrazioni sarebbero andate direttamente al comando centrale e da lì sarebbe partita la fuga di notizie.

La nota del Comando Generale

In merito ad articoli di stampa usciti in queste ore che riportano notizie riguardanti due agenti che avrebbero consumato un rapporto sessuale in un autoveicolo di servizio, il Comando Generale della Polizia Locale sottolinea che sull’accaduto, non riconducibile agli ultimi giorni, sono state svolte e sono tuttora in corso indagini per stabilire la veridicità dei fatti.