Come scegliere l’armadio ideale per la camera o il guardaroba

In una casa, la scelta dell’armadio è molto importante, poiché si tratta di un elemento di arredo destinato a custodire ogni sorta di oggetto: dall’abbigliamento alla biancheria, dagli accessori alle coperte, dalle attrezzature sportive alle borse e così via.

Non sempre si ha la fortuna di disporre di un locale guardaroba o di una cabina armadio molto capiente, quindi, in base alle proprie disponibilità di spazio, si può decidere di sistemare l’armadio in camera da letto, in una parte del corridoio, in una mansarda o su un soppalco.

Individuare il tipo di armadio più adatto è quindi fondamentale sia per avere a disposizione lo spazio necessario per contenere abiti, biancheria e accessori, sia per creare un’armonia estetica piacevole e raffinata nell’ambiente abitativo.

Grazie alla presenza di un assortimento di mobili e complementi provenienti dai migliori marchi del settore, il negozio di arredamento a Catania Giardina Mobili offre la possibilità di scegliere tra numerose varianti di armadi, dalle dimensioni e dal design differenti ma sempre definiti da qualità, precisione nei dettagli ed eleganza.

Armadi con ante scorrevoli per ridurre al minimo l’ingombro

Gli armadi dotati di ante scorrevoli sono ideali dove si desidera un ingombro limitato, evitando quindi di occupare lo spazio per l’apertura delle ante. Si tratta di mobili di altissima qualità, i cui elementi di scorrimento, binari e ferramenta, sono garantiti per la resistenza all’uso e la lunghissima durata nel tempo. Questo tipo di armadio permette di custodire tutti i propri indumenti, biancheria e coperte in un ambiente completamente chiuso e perfettamente riparato dalla polvere.

Il design moderno e raffinato è una delle caratteristiche di distinzione di questi armadi, dalle linee essenziali, adatti in una camera da letto moderna ma elegante, scenografica e funzionale.

Cabine armadio personalizzabili in base alle proprie necessità

La cabina armadio, per chi possiede spazio a sufficienza, è senza dubbio la soluzione più versatile e funzionale per arredare l’ambiente guardaroba e per custodire abbigliamento e oggetti vari in perfetto ordine.

Oggi le cabine armadio possono essere progettate su misura secondo le preferenze estetiche e le prestazioni desiderate, in merito alla struttura modulare e disponibile in diverse versioni. Flessibili e versatili, le cabine armadio possono essere costituite da una composizione a montanti, da pannelli completati con ripiani e accessori o da un telaio dalle dimensioni e caratteristiche variabili.

Una soluzione perfetta per allestire il proprio guardaroba con precisione, utilizzando sia un piccolo locale, sia un angolo o uno spazio tra due colonne.

Soluzioni classiche per chi ama la tradizione

L’eleganza classica è sempre attuale e per chi ama questo tipo di soluzioni, la scelta migliore è quella di orientarsi verso armadi e cassettiere dalle linee tradizionali, ispirate ai modelli d’epoca e impreziositi da finissime decorazioni eseguite rigorosamente a mano.

Si tratta di una soluzione particolarmente adatta a chi desidera allestire una camera da letto raffinata, senza comunque rinunciare alla qualità, alla funzionalità e alla possibilità di progettare e realizzare un guardaroba in armonia con le proprie esigenze personali.