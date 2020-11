Giornata non del tutto tranquilla per tanti pendolari. Al momento, sulla Metro C, la circolazione risulta interrotta sull’intera tratta. Attivi i bus sostitutivi.

Problemi alla Metro C: circolazione interrotta

Disagi sulla linea della Metro C di Roma nella giornata di oggi, lunedì 23 novembre 2020. Come viene riportato dal noto portale di informazione sui trasporti, Astral, sull’intera tratta della linea C risulta esserci la circolazione interrotta. Per ovviare al problema, Atac ha messo a disposizione dei bus sostitutivi per tutti i pendolari.

Bus carichi e pandemia

Secondo alcune immagini che circolano in rete, infatti, i bus risultano essere pienissimi e, in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo di pandemia, questo ha fatto sorgere più di qualche polemica tra le persone visto che il distanziamento sociale è impossibile da tenere.

La nota di Atac

Atac svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale.

Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea.

Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità.