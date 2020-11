Concorso ATA 2021: prevista l’assunzione di 1.593 persone

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è in arrivo il nuovo concorso ATA 2021. Andiamo a vedere alcuni dettagli.

Concorso ATA 2021: posti di lavoro per 1.500 persone

Per ATA si intende il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che, in Italia, lavora all’interno della scuola. Come viene specificato da Circuito Lavoro, Il nuovo concorso pubblico ATA è riservato agli ex LSU, parte dei quali sono stati già assunti con un precedente concorso.

In particolare, i posti a disposizione sono 1.593 e per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di I grado. Inoltre bisognerà aver svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi, servizi di pulizia e servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto a tempo determinato o indeterminato. Il personale sarà assunto sulla base di una valutazione dei titoli e del servizio svolto.

Come fare per candidarsi

Al momento il bando ancora non è uscito però, secondo quanto si vocifera, potrebbero esserci delle novità già nel mese di dicembre, mentre le assunzioni potrebbero cominciare dal prossimo gennaio 2021. La procedura di invio della domanda dovrebbe ricalcare quanto avvenuto con il bando dell’anno precedente. E’ quindi molto probabile che bisognerà effettuarla su base provinciale e tramite la piattaforma ministeriale di Istanze Online.