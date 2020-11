Guida programmi film tv stasera in onda oggi 30 novembre 2020

Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Guida programmi e film in tv stasera in onda oggi, 30 novembre 2020 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Vite in fuga – Giugno – Gabriele

23:30 SetteStorie

23:45 TG1 60 Secondi

00:40 S’è fatta notte

01:10 RaiNews24

01:37 Che tempo fa

01:45 Il caffè di Rai 1

02:40 Cultura presenta Italiani – Giovanni Giovannini

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boston – Caccia all’uomo

23:35 Una Pezza di Lundini

00:00 Un fidanzato per mia moglie

01:25 Calcio Totale

02:25 Casa Famiglia 2 Con gli occhi di Matteo

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Che ci faccio qui Io sono vivo

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Terza Pagina

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Slow Tour Padano

01:36 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:58 Giove in Doppiopetto

03:40 Franco, Ciccio e Le Vedove Allegre

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:33 Meteo.It

01:34 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:00 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Il Riscatto – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Oblivion

23:50 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Drive Up

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:45 Sport Mediaset – la Giornata

03:00 Cell è in Difficoltà – What’s My Destiny Dragon Ball

03:20 L’ Indecisione di Crili – What’s My Destiny Dragon Ball

03:43 L’ Ultima Trasformazione di Cell – What’s My Destiny Dragon Ball

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy

23:05 Private Practice

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

04:45 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

00:55 Solomon Kane

02:40 UEFA Europa League Magazine

03:05 Lady Killer

04:00 Relazioni pericolose

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Transporter: Extreme

00:45 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory XII

20:42 Il Calcolo della Procreazione – The Big Bang Theory XII

21:04 Poliziotti Fuori – Due Sbirri A Piede Libero

23:24 Programmato per Uccidere

01:19 Ti Ricordi di Lisa? – Due Uomini e mezzo II

01:39 Il Signore delle Mosche – Due Uomini e mezzo II

01:59 Charlie e il Sito – Due Uomini e mezzo II

02:19 Mai, Mai e Poi Mai – Due Uomini e mezzo II

02:39 Il Campeggio – Walker Texas Ranger IV

03:19 Sfida Finale – Walker Texas Ranger IV

03:59 Badass! II, 3 – Badass II

21 Rai 4

20:07 Seal Team II ep.16

20:56 Just for laugh XX ep.1

21:21 Il Trono di Spade VIII ep.6

22:50 Stranger Tape in Town pt.5

23:24 The gangster, the cop, the devil

01:20 X-Files VIII ep.20

02:12 X-Files VIII ep.21

02:53 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.1

03:36 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep.2

22 Iris

20:05 Un Rivale Scomodo – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Human Rights

21:02 Fiore del Deserto

23:37 Human Rights

23:40 L’ Isola dell’Ingiustizia

02:05 Note di Cinema

02:10 L’ Olio di Lorenzo

04:21 Il Ritorno di Joe Dakota

23 Rai 5

20:24 This is art

21:15 Opera Otello

23:37 The Golden Age of Film Music

00:30 Playback, il caso Malien

01:23 Rai News Notte

01:25 Tarzan – L’uomo dietro l’immagine

02:18 This is art

03:07 Piano Pianissimo

03:23 I Tesori Segreti del Sudafrica

04:08 Il selvaggio Top End australiano

24 Rai Movie

20:00 Stanlio e Ollio – Noi siamo le colonne

21:10 Vento di passioni

23:30 Brimstone

02:05 Per un pugno di eroi

03:30 Nel mirino del giaguaro

25 Rai Premium

20:05 Che Dio ci aiuti 3 – Una spina nel cuore ep.20

21:20 La mostra perfetta

22:55 La Porta Rossa 2 – p.4

01:05 La Dama Velata – Il seme della follia ep.9

01:55 La Dama Velata – Lettera d’addio ep.10

02:45 La mostra perfetta

04:15 Arctic Air 3 – Il calendario di beneficienza ep.9

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Lady Macbeth

23:05 Il piacere è donna

00:05 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:55 Kinky Business – La bottega delle fantasie

01:50 50 sfumature di grigio: una storia vera

02:45 La regina del sadomaso

04:15 I miei 100.000 amanti

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Il segreto di Natale

23:00 Il Natale di Carol!

00:30 Holidaze – Il Ringraziamento con i miei

02:10 Miss Marple

03:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 TG TG

21:10 In principio era

23:00 Eccomi

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 Il nuovo impero cinese: il risveglio

02:45 Il nuovo impero cinese: l’affermazione

03:50 Il nuovo impero cinese: il dominio

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: una Storia Complicata

23:10 Inga Lindstrom – il Mio Finto Fidanzato

01:00 Amici – Daytime

01:30 Ricci & Capricci II, 6

01:39 Grande Fratello Vip Aut.

03:05 Rimorso – Dr. House – Medical Division VI

03:45 Vite Private – Dr. House – Medical Division VI

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Travis

23:10 Vite al limite – Destinee

01:00 Vite al limite – Jeanne

02:45 Vite al limite – Aaron

04:20 Vite al limite – Charity

34 Cine34

20:09 Segreti di cinema – cine34

20:21 Si fa presto a dire amore

22:05 Febbre da cavallo – La Mandrakata

23:58 La dolce vita

03:01 Papa’ diventa mamma

04:20 Oltre l’oceano

35 Focus

20:15 Ostacoli Mortali – Indagini Ad Alta Quota XVIII

21:15 Le Ultime Reliquie di Gesù

22:15 Il Mistero delle Reliquie di San Pietro

23:15 Nuove Frontiere – Space Colonies

23:55 Alla Scoperta Degli Asteroidi

00:50 Zona di Guerra – Indagini Ad Alta Quota XVIII

01:50 Il Vulcano di Yellowstone – Mega Disastri I

02:28 30/11/2020 – Meteo Focus

02:30 L’Enigma del Volo Mh370

03:05 The Berlin Wall: Escape To Freedom

04:05 La Scienza Perduta della Bibbia – Ancient Discoveries III

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – il peso del ricordo

21:10 Omicidi a Sandhamn

23:10 Van Der Valk

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – la fuga

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Serial killer

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – una faccenda di eredità

03:50 Murder Comes to Town – Nascosti nella valle

04:40 Murder Comes to Town – il massacro di Stipps Hill

39 TOP Crime

21:10 Gioco Perverso – C.S.I. New York IX

21:55 Test di Ammissione – C.S.I. New York IX

22:55 L’ Ultimo Appuntamento – C.S.I. – Scena del Crimine XI

23:45 Il Cerchio Si Chiude – C.S.I. – Scena del Crimine XI

00:35 Mea Culpa – Law & Order: Unità Speciale XX

01:21 Vecchi Svitati – Law & Order: Unità Speciale XX

02:00 Chirurgia Plastica – Law & Order: Unità Speciale XX

02:40 Caro Ben – Law & Order: Unità Speciale XX

03:20 Una Strana Storia di Romeo e Giulietta – Law & Order

04:00 Sezione 33 – Law & Order: Unità Speciale XX

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 The Librarians

23:30 The Art of the Steal – L’arte del furto

01:30 Supernatural

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

20:15 Nudi e crudi XL – i primi a cadere

21:10 Nudi e crudi Francia – Diana e Vincent

22:15 I signori dell’oceano

23:15 WWE Raw

01:05 Colpo di fulmini

01:55 Clima pazzo, pazzo clima

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. L’Italia di Giuseppe Verdi

21:10 Cronache dall’impero p.6. Adriano. I due volti dell’Imperatore

21:40 Cronache dal Rinascimento Leonardo a Milano e la festa del Paradiso

22:25 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Le ville dell’ozio

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #Maestri P.26

01:10 Passato e Presente. L’Italia di Giuseppe Verdi

01:45 Italiani. Giovanni Giovannini

02:30 La croce e la spada p.6. Sant’Ambrogio

03:30 Italiani. Tina Modotti, una vita in scena

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Citroen 2CV

21:15 Affari a quattro ruote – Maserati 3200 GT

22:15 Affari a quattro ruote – Porsche Cayenne Turbo S del 2006

23:15 Ant: missione Alfa 158 – Affare fatto

00:05 Fast N’ Loud – Porsche. 1a parte

01:00 Fast N’ Loud

02:45 Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 1a parte

03:40 Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 2a parte

66 Italia 2

20:20 La Verità – Naruto Shippuden

20:45 La Battaglia della Valle Unrai – Naruto Shippuden

21:10 Warm Bodies

23:10 La Turbolenza del Ruolo – The Big Bang Theory VI

23:35 L’ Alternativa della Chiusura – The Big Bang Theory VI

00:00 La Rinascita del Protone – The Big Bang Theory VI

00:30 Il Potenziale dell’Incantesimo D’Amore – The Big Bang Theory VI

00:55 La Reattività del Bon Voyage – The Big Bang Theory VI

01:15 Lezione di Spinning – Due Uomini e mezzo

01:35 La Chance – Due Uomini e mezzo

01:55 Pugno di Ferro in Guanto di Velluto – Due Uomini e mezzo

02:15 Simulcast Radio 101