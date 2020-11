Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Guida programmi e film in tv stasera in onda oggi, 29 novembre 2020 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Vite in fuga – Maggio – Udo

23:45 Speciale Tg1

00:50 Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:20 RaiNews24

01:55 Sottovoce

02:25 Applausi

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. Los Angeles Incontri ravvicinati

21:50 N.C.I.S. New Orleans Matteo 5.9

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Sorgente di vita

01:30 Bull – Rapporto medico-paziente

02:14 Il cartello mai visto

02:54 Troppo perfetta

03:35 Piloti

03:55 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:37 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:50 Benito Mussolini

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Johnny Stecchino

23:57 Cari Fottutissimi Amici

02:06 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:30 Quando Le Donne Avevano la Coda

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:00 Nemico in Casa/Cuor di Leone – Tutti per Bruno

6 Italia 1

20:24 Il Killer di Gig Harbor – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 World War Z

23:45 Pressing Serie A

01:20 E-Planet

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:00 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 Billy Madison

03:45 Happy Campers

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 La cena

04:00 L’aria che tira – Diario

8 TV8

20:05 Paddock Live

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Donne con le palle

23:25 Piacere Maisano

00:40 The Jackal Replay

00:50 X Factor

03:45 Tutta colpa di Sara

9 NOVE

20:20 Little Big Italy – New York

21:30 Stevanin – Non ricordo di averle uccise

23:10 L’omicidio Varani

01:00 Stevanin – Non ricordo di averle uccise

02:35 Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Programmato per Uccidere

23:14 Never Back Down – Mai Arrendersi

01:34 Ho Incontrato Me Stesso – Due Uomini e mezzo II

01:54 Al Mano Lesta – Due Uomini e mezzo II

02:14 Un Party per Mamma – Due Uomini e mezzo II

02:34 Nancy – Due Uomini e mezzo II

02:54 Regalo di Natale – Walker Texas Ranger IV

03:34 A Tutti i Costi – Walker Texas Ranger IV

21 Rai 4

21:22 Elle

23:43 A Vigilante

01:21 Vikings Vb ep.9

02:12 Lionheart – Scommessa vincente

03:49 Rookie Blue II ep.6

22 Iris

21:00 Cape Fear

23:40 Scuola di Cult, 24

23:46 Guardia del Corpo

02:17 La Croce di Ferro

04:17 Ballo delle Pistole

23 Rai 5

20:04 Federico Fellini 100 – Prova d’orchestra

21:16 Cuccioli selvaggi

22:09 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:04 Film – Coriolanus

01:04 Tuttifrutti

01:32 Rai News Notte

01:34 Cuccioli selvaggi

02:27 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:31 I Tesori Segreti del Sudafrica

24 Rai Movie

21:10 L’armata Brancaleone

23:15 Torino Special

23:40 Risate di gioia

01:30 Una carriera a tutti i costi

02:55 Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute

04:35 Torino Special

25 Rai Premium

21:20 Amore e tacchi alti

23:00 Il tuo anno – 1956

23:35 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.31

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.32

01:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.33

01:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.34

02:20 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.35

03:30 Un’estate in Danimarca

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Bone Tomahawk

23:45 Shortbus – Dove tutto è permesso

01:20 Svizzera: le schiave del sesso

02:20 Le schiave del marciapiede

03:30 L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

27 Paramount Network

21:10 Amore senza confini – Beyond Borders

00:00 La fiera della vanità

02:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Baywatch

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 Soul

21:05 Quella nostra estate

23:00 Mississippi Burning – Le radici dell’odio

01:10 Angelus di Papa Francesco

01:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 Donne. Storie che ispirano

01:20 The Dr. Oz Show

02:50 I menù di Benedetta

30 La 5

20:05 Daydreamer

21:10 Un Misterioso Babbo Natale – Magic Night

22:55 12 Regali di Natale – Magic Night

00:35 Modamania

01:09 Grande Fratello Vip Aut.

02:39 Verissimo

31 Real Time

20:15 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Fuoco incrociato

22:05 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Malcontento

23:55 The Sex Clinic

02:35 L’uomo dai testicoli enormi

03:30 L’uomo senza pene

34 Cine34

21:52 Segreti di cinema – cine34

22:05 L’uomo delle stelle

00:05 Ti amo in tutte le lingue del mondo

01:52 Fuga di cervelli

03:30 Donatella

35 Focus

20:15 L’Enigma del Volo Mh370

21:15 Tesori Nascosti – Misteri Ai Raggi X

22:15 Sparizioni – Misteri Ai Raggi X

23:15 La Terra Dei Ghiacciai – Wild Nord America

23:55 All’Ombra delle Montagne Rocciose – Wild Nord America

00:50 Deviazione Mortale – Indagini Ad Alta Quota XVI

01:50 Terremoto Nel Midwest – Mega Disastri i

02:28 29/11/2020 – Meteo Focus

02:30 L’ Apocalisse Su San Francisco – Mega Disastri

38 Giallo

20:05 I misteri di Murdoch – Bombe a Toronto

21:10 L’ispettore Barnaby – la seconda vista

23:10 Omicidi a Sandhamn – la promessa

01:00 Missing – Delirio

02:00 Missing – la vita che verrà

02:55 Missing – il giorno del giudizio

03:55 Missing – Legami familiari

39 TOP Crime

21:10 L’ Ultimo Appuntamento – C.S.I. – Scena del Crimine XI

22:00 Il Cerchio Si Chiude – C.S.I. – Scena del Crimine XI

22:55 Poirot: la Domatrice

00:50 Le Regole del Gioco – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

01:35 Finché Morte Non Ci Separi – Lincoln Rhyme

02:20 Costi Sommersi – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:00 Il Libro di Esther – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:40 Sara Bilotti – Donne in Noir

03:52 Poirot: Morte sul Nilo

49 Spike TV

20:15 I Jefferson

21:30 Take two

01:30 Uccidili tutti

03:10 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

21:30 Border Security: America Latina

22:30 Nudi e crudi – Affari col diavolo

23:25 Lockup: sorvegliato speciale

03:10 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:25 3 marzo 1986: Manifestazione Palalido

20:30 Domenica con Nando Dalla Chiesa p.6

20:35 Italiani. Giuseppe Puglisi beato e martire

21:20 Navi della legalità

21:25 Domenica con Nando Dalla Chiesa p.7

21:30 La mafia uccide solo d’estate

22:55 Eventi – in Ricordo di Libero Grassi e Giornata in Memoria Vittime della Mafia 1996

23:00 Domenica con Nando Dalla Chiesa p.8

00:00 Domenica con Nando Dalla Chiesa p.9

00:05 Notiziario-RaiNews24

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Scritto, letto, detto: Nicola Campogrande

00:40 Passato e Presente. Sant’ Agostino

01:20 Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia p.2

01:45 I Grandi Dimenticati. Le Gualchiere di Remole

02:10 Roma, A.D. 1960 p.3. Dolce Roma Dolce vita

03:10 Roma, A.D.1960 p.4. Italiani

04:00 Res 78-82 – p.4

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:00 Dal pollaio alla pista – Lamborghini Countach replica V6 Turbo

20:50 Dal pollaio alla pista – Giulia GT del ’67

22:15 Cortesie per l’auto – Le eterne incomprese

23:05 Affari a quattro ruote – Saab 9-3 del 2001

00:00 Fast N’ Loud – Model A- 1a parte

00:55 Fast N’ Loud – Model A- 2a parte

01:50 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro- 1a parte

02:40 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro. 2a parte

66 Italia 2

20:20 Non Tutti i Cani Vanno in Paradiso – i Griffin

20:46 Uno Scrittore… in Erba – i Griffin

21:10 La Turbolenza del Ruolo – The Big Bang Theory VI

21:35 L’ Alternativa della Chiusura – The Big Bang Theory VI

22:00 La Rinascita del Protone – The Big Bang Theory VI

22:25 Il Potenziale dell’Incantesimo D’Amore – The Big Bang Theory VI

22:55 La Reattività del Bon Voyage – The Big Bang Theory VI

23:25 La Bambola Assassina 2

01:10 La Bambola Assassina 3

02:35 Simulcast Radio 101