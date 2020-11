Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 26 novembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Rita Levi – Montalcini

23:34 TG1 60 Secondi

23:35 AMASANREMO

00:30 RaiNews24

00:59 Che tempo fa

01:05 Agguato sul Bosforo

02:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. A casa con Stacy

22:05 9.1.1. – Nuovi inizi – Chimney, chi sei?

23:40 Più o Meno

00:45 Premio Cimitile 2020

01:45 Ho ucciso Napoleone

03:10 TG 2 Eat Parade

03:20 Piloti

03:45 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Diego Maradona

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Newton Speciale Sostenibilità

01:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 The Boxer

03:00 Tg4 L’Ultima Ora Notte

03:21 La Scorta

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

23:56 Cinema My Love

01:26 Tg5

02:00 Meteo.It

02:01 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:27 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Attacco Al Dipartimento – C.S.I. – Scena del Crimine

21:18 Le Iene Show

01:00 Amici – Daytime

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Discendenza – The Vampire Diaries

03:05 Unpleasantville – The Vampire Diaries

03:45 I Figli Dei Dannati – The Vampire Diaries

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

20:30 UEFA Europa League Prepartita

20:55 UEFA Europa League Cluj – Roma

23:00 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Highlights UEFA Europa League

01:00 Highlights UEFA Champions League

01:45 Badge of Honor

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Cambio moglie

01:20 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Il Potenziale dell’Isolamento – The Big Bang Theory XI

20:42 La Polarizzazione della Cometa – The Big Bang Theory XI

21:04 Downsizing – Vivere Alla Grande

23:53 Highlights Champions League

00:27 Die Hard-Vivere O Morire

02:45 Il Tramonto – Training Day

03:21 Prospettiva Limitata – Training Day

04:01 Nome in Codice: Dragon Fly – Walker Texas Ranger IV

21 Rai 4

20:06 Seal Team II ep.12

20:56 Just for Laughs XIX ep.12

21:21 Elementary VII ep.12

22:07 Elementary VII ep.13

22:56 The Craven Streets Bones

23:58 Vita segreta di Maria Capasso

01:42 X-Files VIII ep.16

02:31 X-Files VIII ep.17

03:12 Ransom III ep.11

03:51 Ransom III ep.12

04:31 Worktrotter pt.10

22 Iris

20:05 L’ Ultimo Testimone – Walker Texas Ranger

21:00 Viaggio in Paradiso

23:08 L’ Ultimo Boy Scout-Missione Sopravvivere

01:17 L’ Ultima Porta

02:43 Moglie A Sorpresa

04:21 La Luciana

23 Rai 5

20:25 This is art

21:15 Federico Fellini 100 – La strada

22:37 Federico Fellini 100 – Prova d’orchestra

23:48 Bee Gees, in your own time

00:49 The Ronnie Wood Show

01:14 Rai News Notte

01:17 Edgar Allan Poe sepolto vivo

02:12 This is art

03:09 Wild Caraibi

04:02 Le incredibili forze della natura

24 Rai Movie

20:00 Stanlio e Ollio – C’era una volta un piccolo naviglio

21:10 Snowden

23:35 Torino 20venti – Storie da un altro mondo

00:15 Parkland

01:50 La prima notte di quiete

04:00 Verso il West!

25 Rai Premium

20:10 Che Dio ci aiuti 3 – Il vero coraggio ep.16

21:20 Katie Fforde – Il bacio del ricordo

23:00 Maiorca Crime – Un oscuro segreto ep.5

23:50 Maiorca Crime – Addio al celibato ep.6

00:40 La Squadra 5 – p.21

02:30 Katie Fforde – Il bacio del ricordo

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Conan the Barbarian

23:20 Kinky Business – La bottega delle fantasie

00:20 The Wankers: il piacere di essere donna

01:35 50 sfumature di grigio: una storia vera

02:40 Love in Porn

03:10 La regina del sadomaso

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Holidaze – Il Ringraziamento con i miei

23:00 Il dottor T e le donne

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Miss Marple

04:10 Happy Days

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 TG TG

21:10 Baran

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La Mala Educaxxxion

02:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 Quello Che So Sull’Amore

23:25 Una Nuova Vita

23:55 The Royal Saga – Royal Wedding

01:25 Ricci & Capricci II, 4

01:36 Grande Fratello Vip Aut.

03:07 Cuore Impavido – Dr. House – Medical Division VI

03:47 Conosciuti Sconosciuti – Dr. House – Medical Division VI

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Federica e Alessio vs. Lorenzo e Giulia

21:25 Vite al limite – la storia di James K

23:10 Vite al limite – la storia di Nicole

00:50 Vite al limite – la storia di Randy

01:45 Vite al limite – la storia di Teretha

02:40 Vite al limite – la storia di Mila

03:30 Vite al limite – la storia di Sean

34 Cine34

20:28 Sconnessi

22:05 Bingo Bongo

23:57 Bambola

01:31 Il bandito dagli occhi azzurri

03:10 Il macellaio

04:22 Colpo maestro al servizio di sua Maestà britannica

35 Focus

20:15 Un Bullone Fuori Posto – Indagini Ad Alta Quota XVIII

21:15 Alla Scoperta Degli Asteroidi

22:15 Nuove Frontiere – Space Colonies

23:15 Exomars: Alla Conquista del Pianeta Rosso

23:55 Crimini Inquietanti – Misteri Ai Raggi X

00:50 Avvistamenti Ufo di Massa – Misteri Ai Raggi X

01:30 Minaccia Asteroide – Mega Disastri I

02:28 26/11/2020 – Meteo Focus

02:30 Il Massacro di Dieppe – Campi di Battaglia I

03:05 L’ Elisoccorso – Mega-Ingegneria I

03:50 I Bombardamenti dell’Antichità – Ancient Discoveries III

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – il delitto del Municipio

21:10 Van Der Valk

23:10 Elementary – L’angelo della morte

00:10 Elementary – Sabotaggio

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Valerie

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Tabloid

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – il mostro

03:50 Nightmare Next Door – Omicidio a sangue freddo

39 TOP Crime

21:10 Le Regole del Gioco – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

21:55 Finché Morte Non Ci Separi – Lincoln Rhyme

22:50 La Vendetta di una Donna – TV Movie

00:35 Il Tutore – Law & Order: Unità Speciale XIX

01:20 Mamma – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:00 Ricordati di Me – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:40 Ricordati Anche di Me – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:20 Diventare Uomo – Law & Order: Unità Speciale XX

04:00 Uomo A Terra – Law & Order: Unità Speciale XX

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Uomini di parola

23:30 I soliti sospetti

01:30 Supernatural

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Uomini di pietra

22:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – il torrente

23:15 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Battaglie

00:10 Lockup: sorvegliato speciale

01:50 Lockup: sorvegliato speciale – Legami

02:40 Clima pazzo, pazzo clima

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Donne di pace p.4. La duchessa Elena d’ Aosta.

20:40 Passato e Presente. Petronilla e il dottor Amal

21:20 a.C.d.C. Il grande viaggio dei Vichinghi p.4. L’ultima battaglia

22:15 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria p. 2. Passaggio in India

23:20 Cronache dall’impero p.5. Traiano. L’impero universale

00:20 Notiziario – RaiNews24

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Donne di pace p.5. Maria Assunta Lorenzoni

00:50 #Maestri P.24

01:30 Passato e Presente. Petronilla e il dottor Amal

02:10 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco: i paesaggi culturali

03:05 Signorie. Urbino.I Montefeltro

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – 1970 Ford Bronco

21:20 Affari a quattro ruote – 1963 Sunbeam Alpine

22:15 Mega fabbriche: auto da sogno

23:10 I segreti delle megafabbriche

00:05 Fast N’ Loud – la Ford del ’32. 2a parte

01:00 Fast N’ Loud – Dodge Dart del ’67. 1a parte

01:50 Fast N’ Loud – Dodge Dart del ’67. 2a parte

02:40 Fast N’ Loud – Ritorno agli anni ’80

03:30 Fast N’ Loud – Barrett Jackson. 1a parte

66 Italia 2

20:20 Fiamma Nera – Naruto Shippuden

20:45 Epilogo – Naruto Shippuden

21:10 Blade: Trinity

23:18 Il Piano di Trunks e Gil – Dragon Ball GT

23:48 Baby il Nuovo Nemico – Dragon Ball GT

00:18 Salvataggio Nello Spazio – Dragon Ball GT

00:48 Baby Vuole L’Energia Dei Sayan! – Dragon Ball GT

01:18 Baby Arriva Sulla Terra – Dragon Ball GT

01:43 San Valentino Ad Alta Velocità – Due Uomini e mezzo

02:03 Simulcast Radio 101