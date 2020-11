Nella mattinata di ieri, mercoledì 18 novembre, ad Anagni, i militari della locale Stazione, nel rispetto della normativa ministeriale sul contenimento del contagio da COVID-19, hanno eseguito una serie di controlli per le vie del centro cittadino in occasione del mercato settimanale, ponendo particolare attenzione sia al distanziamento interpersonale degli avventori, al fine di prevenire assembramenti, che al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. Nel corso del servizio hanno proceduto al controllo di 5 attività commerciali e 25 persone.

Nella serata di ieri, a Boville Ernica, i militari della locale Stazione, nel corso di predisposti servizi finalizzati al rispetto delle norme anti Covid-19, in considerazione dell’aumento dei casi di positività all’epidemia, hanno controllato i principali luoghi soggetti ad assembramento, verificando l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento sociale.

In tale ottica, gli operanti hanno proceduto a sanzionare amministrativamente il titolare di un bar cittadino, poiché lo stesso, pur fornendo successivamente alle ore 18 il servizio di asporto, consentiva alla clientela di consumare le bevande appena vendute all’interno del locale e nelle sue immediate vicinanze. L’esercizio è stato chiuso provvisoriamente, come previsto dalla normativa, per la durata di 5 giorni.