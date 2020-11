Tempo piuttosto instabile e temperature in calo in tutta la provincia di Roma e Frosinone. Continuerà così o ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 20, 21 e 22 novembre 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 20-21-22 novembre 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: cieli nuvolosi e prevista pioggia fino a quasi 13 millimetri. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2263m.

Sabato: tempo in netta ripresa. Previsti cieli parzialmente nuvolosi. Non è prevista pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2293m.

Domenica: cielo sereno e sole splendente. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3259m.

Previsioni meteo 20-21-22 novembre 2020 in provincia di Roma

Venerdì: previsti rovesci fino a 10,4 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2250m.

Sabato: cielo sereno e previsto sole. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2337m.

Domenica: cielo sereno e previsto sole. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3335m.