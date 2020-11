Tasse di novembre 2020: chi può avere la proroga e come funziona

Fissato per il 30 novembre 2020 il termine per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’anno 2020. Per agevolare chi si trova in difficoltà a causa della pandemia, alcune categorie di lavoratori avranno una proroga fino al 30 aprile 2021.

Tasse di novembre: chi può avere la proroga?

Professionisti imprese per i quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA e che dichiarano ricavi non superiori a 5.164.569 euro

Sono inclusi anche coloro che adottano il regime fiscale forfettario, l’imprenditoria giovanile o i lavori in mobilità

Proroga anche per società, associazioni o imprese in regime di trasparenza fiscale e per i soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli ISA

Il DL agosto stabilisce che per usufruire della proroga i soggetti che ne hanno diritto (specificati nell’elenco precedente) devono aver registrato diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Invece, per quanto riguarda il Decreto Ristoro Bis, la proroga si applica a prescindere da un eventuale calo di fatturato, ma solo ad alcuni contribuenti: ISA e assimilati che esercitano determinate attività ( settore turistico, sportivo e culturale) e che operano solo in alcune regioni d’Italia (quelle della zona rossa o della zona arancione).